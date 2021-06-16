"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

ABD için “pozitif ve verimli bir görüşme!”

Cevher İLHAN
16 Haziran 2021, Çarşamba
Haftalardır “iktidar cephesi”nce propaganda edilen Erdoğan-Biden görüşmesinde hiçbir krizin çözülmediği, Türkiye aleyhindeki bütün dayatmaların bir defa daha ortada bırakıldığı görülüyor.

Öncelikle Cumhurbaşkanı’nın bir gün önce Brüksel’e hareketinden önce “24 Nisan, maalesef çok olumsuz bir süreç oldu. Bu yaklaşım bizleri ciddi manada üzmüştür. Bunu gündeme getirmeden geçmeyi doğru bulmamız mümkün değil” diye Biden’in Amerikan Başkanı olarak Türkiye’yi 1915 olayları üzerinden “Ermeni soykırımı”ya suçlamasına karşı tepkisini dile getireceği taahhüdüne rağmen, görüşmeden sonra “hamdolsun hiç gündeme gelmedi” çarkı dikkat çekici oldu. 

Bu tavırla, bütün dünyaya Ankara’nın ekonomik ve siyasi sıkışmışlıkla en haklı olduğu hususlarda bile her türü tâvizi vermeye teşne olduğu mesajının verilmesi, çok gariptir ki, “başarı” olarak sunmaya çalışıldı. 

Keza görüşmede ABD’nin baştan beri Türkiye’nin yanıbaşında bölgedeki işbirlikçisi örgütlerin başında gelen ve “50 bin tır dolusu silâh ve mühimmat verdiği” PYD/YPG’nin de geçiştirildiği ortaya çıkıyor. 

S-400 VE F-35 DAYATMASI DEVAM EDİYOR…

Belli ki Suriye’nin kuzeyinde Fırat’ın doğusunda 500 kilometre alanı işgal eden, Fırat’ın batısında radikal unsurları destekleyen ve “büyük Ortadoğu projesi”yle (BOP) İsrail’in güvenliği için bütün bölgede fitne ateşini alevlendiren ABD’nin Başkanına bu hususta da ciddi ve etkili bir itirazda bulunulmamış. AKP iktidarında Irak’tan sonra küresel mihrakların hegemonya ve çıkarları uğruna tahrik ettiği iç savaşla Suriye’nin de etnik ve mezhebi iftiraklar üzerinden parçalanması ve Türkiye’nin bölünmesinin hedeflenmesi de Ankara’dakiler tarafından “mesele” edilmeyip “anlayış”la karşılanmış!

Cumhurbaşkanı, “Görüşmelerimizde YPG/PKK’ya verilen desteğin sonlandırılmasını açıkça dile getirdik” dese de ardından “Terör meselesinde örgütler arasına ayrım yapan çarpık anlayış ne yazık ki mevcudiyetini koruyor. Bu durum teröre cesaret verecektir” diye konuşması, ABD’nin PYD/YPG ile Suriye’deki taşeron terör örgütlerine desteğinin devam ettiğinin ikrarı olarak kayıtlara geçti. 

Yine ABD’nin Türkiye’ye S-400 baskısına dair soruları, Cumhurbaşkanı’nın “S-400’de bizim düşüncemiz daha önce neyse, aynı düşünceyi Sayın Başkan’a ifade ettim, F-35 konusunu da aynı şekilde ifade ettim” cümlesiyle cevaplaması bu hususta da Amerikan tarafının dayatmasının devam ettiğini su yüzüne çıkardı. 

Böylece 2.5 milyar dolar ödenen ve “egemen bir ülke olarak Türkiye’nin savunma hakkı olarak” alây-ı vâlâ ile Nisan 2020’de kurulup aktif hale getirileceği sözü verilen S-400 füzelerinin, daha önce Milli Savunma Bakanı’nın da açıkladığı gibi “Girit modeli”yle hangarlarda bekletilip çürümeye terk edildiği teyid edildi. 

Ayrıca, Türkiye’nin milyarlarca dolar harcadığı ve teslim edilmesi gerektiği halde uluslararası hukuka aykırı olarak verilmeyen, dahası Türkiye’nin programdan çıkarıldığı F-35 savaş uçakları oldubittisine karşı da hiçbir şey yapılamadığı açığa çıktı… 

MEHMETÇİK “ATEŞ ÇEMBERİ”NE ATILIYOR!

Bütün bunlara karşı bir tek Türkiye’nin Afganistan meselesinde mutâbakata varılmış. Cumhurbaşkanı’nın “Afganistan konusundaki düşüncelerimizi çok açık olarak Sayın Biden’a ifade ettim. Afganistan’dan çıkmamız istenmiyorsa, diplomatik, lojistik, mali konularda ABD’nin bize vereceği destek büyük önem arz ediyor” sözleriyle Türkiye, işgalci küresel güçler ve ABD yerine Kabil havaalanının korumasını devralmaya hazır olduğunu ilan ediyor. 

En son İstanbul’daki “Afganistan toplantısı”na katılmayan, “12 Eylül’den sonra her yabancı askeri ‘işgalci’ olarak göreceği’ni” bildiren ve Afganistan’ın yüzde 60-70’ini kontrol eden Taliban’ın tavrına rağmen, Mehmetçik conilerin bedeline kargaşa ve kaosun ortasına sürükleniyor.

Kısacası, Türkiye’yi “yalnızlaştıran” sığ ve ufuksuz politikalarla Mehmetçik yine ateş çemberinin içine atılıyor.  

Özetle, Türkiye’nin Amerika ile olan sorunlarına sadece değinilmiş, problemler olduğu gibi ortada bırakılmış. ABD’nin askeri ve ticari çıkarlarıyla kalınmış; Erdoğan – Biden görüşmesi Biden’in ifadesiyle “ABD için “pozitif ve verimli bir toplantı” olmuş.

Gerisi lâf-ü güzâf; propaganda ve pohpohlamadan ibâret…

Okunma Sayısı: 254
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye saldırdı

    Görüntü var, çözüm yok

    Müsilaja karşı ‘Eko-bataklık’

    Vatandaşın talebi seçim

    15 yaş 18 olsun

    Yargılama oyunları bitmeli

    Gelir uçurumu büyüdü

    Küresel salgının son 24 saatinde neler yaşandı?

    Türkiye'de son 24 saatin Koronavirüs Tablosu

    Terörden de yargılanacak

    Caddebostan Sahili'nde müsilaj alarmı

    Şuşa Beyannamesi imzalandı

    Mescid-i Aksa'yı koruma çağrısı

    Kudüs Patriği Gazze’de

    Galler karşısına hedef mutlak 3 puan

    HDP'nin kapatılması davasında ilk inceleme 21 Haziran'da

    Marmara'dan 2684 metreküp müsilaj temizlendi

    İstanbul'da zor anlar yaşandı

    '7 AB üyesinin ortak bildirisinin bizim açımızdan hiçbir anlamı ve değeri yoktur'

    İşçi ve memurlar aşılanıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Brüksel buluşması
    Genel

    15 yaş 18 olsun
    Genel

    Yargılama oyunları bitmeli
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Torpilini bul da gel!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Bidenli bidensiz
    Ali FERŞADOĞLU

    “Tam mütedeyyin” vatandaş sertifikası
    Genel

    Görüntü var, çözüm yok
    Genel

    Vatandaşın talebi seçim

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.