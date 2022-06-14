“Biz yaptık” kara propagandası

Ekonomi çöküşte fahiş zamlarla pik yapan pahalılıkta hızla oy erimesine uğrayan siyasi iktidar, toplumda ayrıştırmayı tetikleyen yaman çelişkili çarpıtmalarını sürdürüyor.

Kara propaganda ile seçmeni provoke etmeye yönelik öfkeyi ateşliyor, milletin birliğini baltalayan tahrikkâr söylemlerle gerilimi alevlendiriyor.

Nasılsa hâlâ gözü kapalı her söylenene inanan belli bir kitle var diye özellikle AKP iktidarı öncesini bilmeyen gençleri inandırmak hesabıyla uydurmalarına ısrarla devam ediyor.

Cumhurbaşkanı’nın parti mitinglerinde, grubunda, seçim kampanyalarında, televizyonlarda “bizden önce yoktu, biz yaptık!” çıkışlarıyla, bilhassa Demokrat Parti, Adalet Partisi ve Doğru Yol Partisi iktidarlarında yapılan projelere dair asılsız iddialarının maksadı bu.

YANILTMALARLA MUALLEL…

En son Van’da iktidarı öven cümlelerle başlayan ve peşinen muhalefeti suçlayan ve önceden hazırlanmış olduğu her haliyle sırıtan sorulara verdiği cevaplarda Cumhurbaşkanı’nın 20 Temmuz 1982’de kurulan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi için “Van’a üniversiteyi kim getirdi?” diye sorup peşinden “biz!” demesi” bu iddiaların sonuncusu.

Hatırlanacağı üzere mahalli seçimler sürecinde de 3 Kasım 2002 seçimlerinde iktidara gelen AKP hükûmetlerinden önce açılan birçok üniversitenin kendi iktidarları döneminde yapıldığı bizzat Cumhurbaşkanınca meydanlarda halkın önünde ileri sürülmüştü.

Meselâ Afyon’da 1974 yılında Anadolu Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan ve 1992 yılında eklerle yenilenen Afyon Kocatepe Üniversitesi’ni kurduklarını söylemişti. (gazeteler, 17.2.19)

AKP’den 15 yıl önce 1998’de hizmete giren İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nın, AKP’den 4 yıl önce 1998’de hizmete alınan Adıyaman Havaalanı’nın ve AKP’den 10 yıl önce 1992’de kurulan Zonguldak Karaelmas Üniversisinin AKP iktidarında açıldığını iddia etmişti.

Keza 1992’de kurulan 23 üniversiteden biri olan ve 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in adıyla kurulan üniversite için “Kim kurdu? Biz kurduk” demişti. AKP’den 10 yıl önce 1992’de sivil trafiğe açılan Muş Havalimanı’nın dönemlerinde açıldığını iddia ettiği gibi.

“BUNLARDA YALAN DİZ BOYU” ELEŞTİRİSİ…

Yine Cumhurbaşkanı, bir televizyonda AKP iktidarından çok önce Türkiye’de 70’li yıllardan bu yana yaygın olarak kullanılan buzdolabı, fırın, çamaşır makinesinin AKP’den önce olmadığını, “Türkiye’de bundan 15 sene evvel acaba evlerde fırın bulabiliyor muyduk, acaba evlerde buzdolabı bulabiliyor muyduk?” diye sorarak ileri sürmüştü. (gazeteler, 6.6.18; 20.4.20)

O denli ki, başta MR cihazı olmak üzere sözkonusu cihazların AKP’den 13 yıl önce 1989’da sağlık kurumlarında kullanıma başlandığı ortada iken, Cumhurbaşkanı, “Biz gelmeden önce MR mı vardı? Tomografi mi vardı? Ultrasonografi mi vardı? Yok, yok, yok…” derken, bir AKP Genel Başkan Yardımcısı “Bir dönem bu ülkede bardak yoktu. Yani bırakın bardağın içindeki suyu, bir dönem bu ülkede bardak yoktu” sözlerini sarf etmişti. (gazeteler, 12.2.21) Ve bir iktidar partisi milletvekili “on sekiz yıl önce araba var mıydı?” diye sormuştu.

Özetle, Cumhurbaşkanı’nın “bunlarda yalan diz boyu” diye eleştirisiyle “biz yaptık” iddialarına mukabil gerçekler, Bediüzzaman’ın “bir dâne-i hakikat bir harman yalanı yakar” hakikatiyle ortaya çıkarken, “siyasette lâfız mânânın zıddıdır” tesbitini bir defa daha doğrulayıp teyid ediyor.