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7 ŞUBAT 2020 CUMA - YIL: 50

Çığ düşerken “siyaset”

Cevher İLHAN
07 Şubat 2020, Cuma 00:03

GARABET

Türkiye son günlerde âdeta âfetler fırtınasında. Musibet ve felâketler peşpeşe geliyor. Daha 41 vatandaşın vefat edip 1600’den fazlasının yaralandığı Elazığ - Malatya depreminin enkazı kaldırılmadan, İdlib şehitlerinin cenâzeleri toprağa verilmeden Van’da çığ üstüne çığ düştü. 5 kişinin can verip 23 kişinin yaralandığı çığın altında kalan iki felâketzedeyi kurtarmaya giden jandarma, korucu ve itfaiyecilerden oluşan çoğu arama ve kurtarma ekibinden, yardıma koşan vatandaşlardan 34’ü daha vefat etti ve yaralananların sayısı 84’ü buldu. 

Ancak çarpıcı olan, felâketlerin fâciaların ardı ardına geldiği, daha vatandaşların çığ altında can verdiği sırada hâlâ siyasi hesapların peşinde koşulmasıydı. Muhalefetin “deprem paralarının akıbetinin araştırılması, aktif fay hatları bölgelerinde beş yıllık seferberlik ilânı” önerileriyle “felâkete tedbir” çağrılarının dahi medyatik manipülasyonlarla, ağır ithamlarla eleştirilmesiydi.

Cumhurbaşkanı’nın Kırıkkale’nin Delice ilçesinde muhalefeti hedef alan suçlamaları tekrarlayıp son mahalli seçimlerde bu ilçenin partisine en yüksek oyu vererek “Türkiye şampiyonu” olduğunu söyleyerek hâlâ siyasi propaganda yapmasıydı. Daha da çarpıcısı, bölgeden felâket haberini veren televizyonların yayınlarını kesip Cumhurbaşkanı’nın mitingini canlı yayında vermeleriydi. 

Özetle depremin enkazı daha yerde iken ve çığ düşerken bile “felâket üzerinden siyaset” garabetinin sergilenmesiydi…

TESBİT

Kanala değil, depreme hazırlık...

Anadolu’nun doğudan batıya depremle sarsıldığı, yüzlerce artçı ardı ardına gelirken, jeoloji mühendisleri aktif fay zonları üzerine bina inşasının yasaklanması, özel jeolojik araştırmalardan sonra bina inşa edilip edilmeyeceğine karar verilmesi, ‘kentsel dönüşüm’de vatandaşların can ve mal güvenliğinin âcilen sağlanmasının önceliğini açıklıyorlar. 

Bu hususta, Elazığ depremiyle gündeme gelen İstanbul depremine dair İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Genel Başkanı Cemal Gökçe’nin “Kanal İstanbul için 75 milyar lira açıkladılar, ancak 175 milyar lira harcasalar bile bitiremezler. 1999 depreminde söylemiştim.Her yıl 2-3 milyar dolar para depreme harcansa İstanbul 25 yıl içerisinde güvenli hale gelir. Kanal İstanbul için harcanacak para İstanbul’u depreme hazırlamak için kullanılmalı” teklifi dikkat çekici. 

Yine Kanalın yeni göç dalgasıyla büyük nüfus artışına sebebiyet vereceği, 25 milyonluk İstanbul, 45 milyonluk Trakya meydana getireceği, Sazlıdere barajı ile Terkos gölünün kullanılamamasıyla şehrin yeni bir su ve altyapı problemiyle karşılaşacağı tesbiti kayda değer. (Anayurt,  26.1.20)

Suyun tuzlanacağı, toprağın kullanılamayıp tarımın etkileneceği, Marmara’nın suyunun kirlenip balıkçılık yapılamayacağı, ekosistemi ve iklimi değiştireceği, bölgede altyapı sorunu oluşacağı uyarıları da 

Bundandır ki ülke çapında en az on milyon binanın çürük, 1.5 milyon binanın “çok riskli” ve hemen yenilenmesi tesbitinin yapıldığı vetirede uzmanlar, Kanala sarfedilecek paranın çürük binaların sağlamlaştırılması, depreme hazırlık için harcanması gerektiğini belirtiyorlar. 

Ne var ki bütün bu haklı ikaz ve tesbitlere rağmen siyasi iktidar hâlâ “Kanal inadı”nı sürdürüyor. Ulaştırma Bakanı hâlâ “Kanal İstanbul’un proje işleri tamamlandı, ÇED onayının ardından ihâle ilânına çıkılacağı”nı söylüyor. (gazeteler, 6.2.20)

SÖZÜN ÖZÜ

 “Hava ile zeminin zelzele ve fırtına ile hiddeti”

“Çok tecrübelerimle, umûmî bir hatânın neticesinde hava ile zemin, zelzele ile ve fırtına ile gadab-ı İlâhîyi haber vermek nevinden hiddet ediyorlar gibi âdete muhalif bir vaziyet gösterdiler. Ben de bundan bir mânevî fırtınaya alâmet hissettim. Kalbime geldi ki: ‘Acaba yine İslâmiyet ve hakaik-ı imaniye zararına bir hatâ-yı umumî mi meydana geldi?” 

Bediüzzaman, (Emirdağ Lâhikası, 310) 

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