Ekonomi nereye “uçuyor”?

Demokrasi ve hukukun olmadığı yerde ekonomi, kalkınma ve refahın da olmayacağı özellikle “tek kişilik yönetim”de açıkça ortaya çıkıyor.

Vakıa şu ki Türkiye son sekiz senedir aralıksız küçülüyor, enflasyon, işsizlik, faiz ve döviz sürekli tırmanıyor. Faiz yüzde 19, resmi verilerle enflasyon 16.1 gösterilse de gerçek enflasyon en az yüzde 35-40’i bulmuş. AKP iktidarının başında 1.48 lira olan benzin 7.78 liraya çıkmış. Dolar 8 lirayı, eoru 10 lirayı aşmakla yine rekor kırıyor.

Tarla ile market arasında yüzde 600’e varan fiyat farkı var. Ayrıca 4 milyon 700 bin kişi bankalara borçlu. Milyonlarca vatandaş kredi kartlarının ancak asgarî ücretini ödeyebiliyor.

Saray’a yakın bürokratlar üç-beş maaşla çoğu ayda 100 bin lirayı aşan maaşlar alıyor. Devletin bir şirketinin yönetim kurulu başkanı yıllık 250 bin euoru (12.5 milyon lira), üyeleri 100 milyon euro (10 milyon lira) maaş alırken, atandığı bankaların yönetim kurulu üyeliklerindeki kâr payıyla birlikte bir genel müdür eline 161 bin 928 lira geçiyor.

Son araştırmalara göre, “açlık sınırı” 3 bin 472 lirayı, “yoksulluk sınırı” 11 bin 863 lirayı bulmuş. 6 milyon 600 âilenin, 30 milyon vatandaş muhtaç hale getirilerek devletten yardım alması, iktidardakilerin iddialarının aksine yoksulluğun arttığının ispatı oluyor.

Bu arada Türkiye’ye sınırsız sokulan paranın kaynağı sorulmazken, bir bakanın kendi şirketinden maliyetinin üzerinden başında bulunduğu bakanlığa -dokuz milyonluk- mal satışının ve bir çete reisinin vahim iddialarının iktidar partisi ve ortağınca Meclis’te reddedilmesi, otoriter yönetimde Türkiye’yi güveni sıfırlayıp hukukun üstünlüğünün olmadığı ülkeler kategorisine sokuyor.

Ve bu vartada hâlâ “ekonominin uçtuğu”ndan dem vuruluyor; lâkin ekonomistlerin tesbitiyle bu gidişle “ekonomi uçuruma uçuyor!”



“Dolar garantili şirketler”in vergi borcu yokmuş

Google gibi internet arama motorlarında, “yandaş medya” kaynaklı haberlerde siyasî iktidardan dolar garantili “yandaş şirketler”in “bir kuruş vergi borcu yok” deniliyor.

Sözkonusu şirketlerin vergi ve kredi borçlarını kuruşu kuruşuna ödedikleri algısı verilmek isteniyor; ancak işin içyüzü deşifre edildiğinde hiç de öyle olmadığı görülüyor.

Zira havalimanlarına yolcu, şehir hastanelerine hasta, tünel ve köprülere araç geçişi teminatlı malûm şirketlere Hazine’den yüz milyonlarca dolar aktarılıyor; döviz yükseldikçe kârları katlanıyor.

Salgında, yedi ayda 12 milyar 460 milyon lirayı toplayacak milyonlarca esnafa bir defaya mahsus olmak üzere ancak 4 milyar 600 milyon lira “destek” verilirken, sözkonusu şirketlere 10 milyar 300 milyon lira ödenmesiyle kalınmamış; bazılarının 19, bazılarının 30 kez olmak üzere 100 defadan fazla ihale baronlarının yüz milyonlarca lira vergi borçları silinmiş.

Son 10 yılda yaklaşık 10 milyon üniversite öğrencisine verilen toplam 33,7 milyar lira kredi borcu affedilmezken, doların 3 ila 4 lira arasında olduğu 2016’da bir tek şirkete ait 425 milyon liralık vergi borcunun üzeri çizilmiş. Havaalanı, hastane, tünel ve köprülerden geçişi taahhüd edilen yolcu, hasta, araç sayısı için milyonlarca dolar fark ödenmesi de cabası.

Özetle, çoğu yerli ve millî stratejik tesislerin yabancılara satıldığı, kamu ihalelerinin “yandaş” şirketlere peşkeş çekildiği, “deprem vergisi”, özel tüketim ve özel iletişim vergilerinin yirmi yıldır kalıcı kılındığı vartada, gelecek nesilleri de borç altına sokan vahamette 100 milyarlarca doları -katrilyonlarca lirayı- bulan vahamette ekonomiye büyük darbe vurulmuş…



“Fahiş fiyat zamları”

Bütün dünyada petrol fiyatları düşerken, Türkiye’de tam tersine akaryakıta ve doğal gaza zam üstüne zam yapılması oldukça çarpıcı.

Güya spekülasyonu önleme adına başlatılan tavan fiyat uygulamasıyla iki aylık süreçte devlete her litre benzinde 1 lira 66 kuruş, motorinde ise 1 lira 33 kuruş ÖTV ödeniyor.

AKP iktidarında salgında çıkarılan bir yasayla kurulan “Fahiş Fiyat Artışı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu”nca, benzine yüzde 54, mazota yüzde 78, LPG’ye yüzde 189 zamla zaten olan “fahiş fiyat”lara “fahiş zamlar”la “fahiş fiyat” ekliyor.

Ve sözkonusu maddelerin gerçek fiyatının satılan fiyatın üçte, hatta dörtte birini ancak bulduğuna, gerisinin vergi adı altında alındığına dikkat çeken ekonomistler, âdeta otomatiğe bindirilen ve en son benzinin litre fiyatına 55, motorine 67, LGP’ye 35 kuruş gelen zammın pompa fiyatlarına yansımasıyla kalmayacağını akaryakıt zamlarının “kaynak zammı” olduğunu, gıdadan ulaşıma iğneden ipliğe her şeye doğrudan sirayet edeceğini, zamların üstüne zam ekleyeceğini belirtiyorlar.

Bundandır ki son zamlara “fahiş fiyat zammı” deniliyor.