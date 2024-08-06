İsrail’le “gizli ticaret”!

İsrail’in onca İranlı komutana suikastın ve Suriye’deki konsolosluğuna saldırının ardından Hizbullah’ın ikinci isminin Beyrut’ta, Hamas siyasi liderinin Tahran’da câniyane katline İran’ın vereceği karşılık uluslararası alanda tartışılırken “İsrail’le ticaret” yine gündemde.

Mâlum resmi verilere göre kırk bin, enkaz altında kalanlarla ve sayılmayanlarla gerçekte yüz bin Filistinli sivili katleden İsrail’le özellikle AKP iktidarında ve “tek kişilik otoriter yönetim”de ticaret hacminin, ekonomik işbirliği mutabâkatları, savunma sanayii ihaleleriyle tarımdan turizme her alanda anlaşma ve işbirlikleriyle İsrail’le ticaretin yüzde 532 arttığı Türkiye ve İsrail Ticaret bakanlıklarının resmi verileriyle tescillenmişti.

7 Ekim’deki Gazze soykırımından sonra halka karşı Cumhurbaşkanı’nın meydanlarında, ekranlarda “Ey katil ve haydut İsrail!”, “Ey Netanyahu!” çıkışları yapılırken, mülteci kamplarını, hastaneleri, evleri, okulları, camileri hedef alan İsrail’in -merhum Hasan Bitmez’in Meclis kürsüsünde dile getirdiği haliyle- “yerli ve milli” dedikleri “yandaş şirketler”le özel şirketlerle şirketlerin gemi – gemicikleriyle İsrail’e demir-çelik gibi silâh yapımında kullanılan maddelerden, gıdaya ve suya ve petrol gibi stratejik maddelere kadar Türkiye’den yapılan sevkiyat yapıldığı inadına inkâr edilmiş, ancak yedi ay sonra bu kez “kıstık” açıklamasıyla kabul edilmişti.

Ticaret Bakanlığı’nın 9 Nisan’da İsrail’e gönderildiğini kabul ettiği 150’den fazla maldan, daha önce açıklanan demir-çelik, çimento, silâh parçası ve barutun yanısıra aralarında çelik borular, çelik kuleler, tüm inşaat malzemeleri, demir-çelik teller, testere makineleri, yassı çelik ürünleri ile uçak benzini ve jet yakıtının sevkinde “kısıtlamaya gidildiği” resmi açıklaması lâfta kalırken, yedi ay boyunca “ticaret” perdesinde İsrail’e her türlü lojistik desteğin verildiğinin itirafı olmuştu.

İSTİFHAMLARI HAKLI ÇIKARIYOR…

Böylece İsrail’e gönderilen 100’ü aşkın mal grubunda nelerin olduğu bilgisi verilmezken, aylar boyunca Bakan’ın savunması boşa çıkmıştı.

Bu yüzden iktidardakilerin kamuoyuna karşı “bugüne kadar uluslararası bir ambargo kararı alınmadı” çarpıtmaları, Ticaret Bakanı’nın “Türkiye ambargo uygulayan ilk ülke oldu” yanıltması açığa çıkarken, daha sonra “İsrail’le ticaretin tamamen kesildiği” duyurusu ihtiyatla karşılanmıştı.

Nitekim “İsrail’le ticaretin kesildiği” duyurusundan sonra yine Bakan “uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi”den dem vururken, ablukaya aldığı Gazze’yi bombalayan İsrail savaş uçaklarının yakıtının Türkiye’den gönderildiği, başta Azeri petrolü olmak üzere hâlen Türkiye’den İsrail’in petrol ihtiyacının yüzde 40’ının karşılandığı, yabancı gemilerle Türkiye limanlarından İsrail’in Hayfa limanına, yine İspanya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi benzeri üçüncü ülkelere gittiği uydurmasıyla soykırımcı Siyonist rejime her türlü desteğin verildiği belirtiliyor.

Bu arada Ticaret Bakanı, “İsrail’e yönelik transit ticarette uluslararası ve ülkeler düzeyinde alınmış Birleşmiş Milletlerin herhangi bir ambargo ve yaptırım kararı”nın olmadığını ileri sürerken, “iktidara iliştirilmiş medya”da yoğun dezenformasyonlar yapılırken, “iktidar cephesi”nce “özel şirketler” ya da “uluslararası firmalar”ın İsrail’e “özel şirketler”in ya da “uluslararası firmalar”ın İsrail’e mal sevkiyatına “izin verip - vermeme” yetkisi doğrudan hükûmetin elinde olduğu gürültüye getirilerek siyasi iktidarın vahim sorumluluğu saptırıldı.

Karambola getirilen İsrail’le el altından gizli ticaretle Türkiye’den petrol benzeri stratejik maddelerin ihracı, en son Haniye suikastı sonrası milli yasın ilân edildiği günde Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre iktidardakilerin “sıfırlandığı” iddialarına karşılık “Filistin’le ticaretin 1180 arttığı” tesbiti, İsrail’le ticaretin devam ettiği istifhamlarını haklı çıkarıyor.

“FİLİSTİN’E GİDİYOR” SAPTIRMASIYLA…

Buna göre Temmuz 2023’te Türkiye’den Filistin’e 9.3 milyon dolar tutarında ihracat yapılırken, bu yılın Temmuzunda İsrail’e ihracat tutarı 119.6 milyon dolar olmuş. İsrail’e çelik ihracatını kağıt üzerinde sıfırlanırken, İsrail’in en büyük çelik ihracatçısı olan Türkiye’den Filistin’e olan çelik ihracatında yüzde 51 bin 756 devasa artmış. Çimento ihracatı yüzde 453 bin 680 katlanmış.

Öte yandan Filistin’in Türkiye’den hiç ithalat yapmadığı kalemlerde de ciddi ithalat artışları yapılmış. Filistin, Türkiye’den mücevher, zeytin, yaş meyve, tekstil ve ham maddeleri, halı, mobilya almış. Şiddetlenen savaş ile birlikte Filistin’in mücevher ithalatı aylık bazda yüzde 417 rekor kırmış.

Belli ki halka karşı “İsrail’le ticaret durduruldu” propagandası yapılırken, İsrail’le bin 180 kat artan ticaret “Filistin” perdesinde kotarılıyor. Zira İsrail baştan beri Refah kapısını kapatırken, Filistin’e en insani yardım, gıda ve su sevki dahi İsrail üzerinden yapılıyor.

Bu durum, ihracatçı firmaların siparişlerini üçüncü ülkeler üzerinden İsrail’e göndermenin altrenatif yollarını bulduğu, zulüm ve soykırımını sürdüren İsrail’le el altından, uluslararası firmalar aracılığıyla ticaretin yanısıra “Filistin’e gidiyor” denilerek İsrail’le gizli-örtülü ticaretin tam gaz devam ettiği gerçeğini teyid ediyor.

Yazık, çok yazık…