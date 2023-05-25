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25 MAYIS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Millet İttifakının hukuk taahhütleri

Cevher İLHAN
25 Mayıs 2023, Perşembe
“Millet ittifakı”nın “güçlendirilmiş parlamenter sistem” programında ve “demokratikleşme yol haritası”nda öncelikle AKP iktidarında, özellikle “tek kişilik otoriter ucûbe sistem”de siyasetin güdümüne sokulan yargının bağımsızlık ve tarafsızlığının sağlanması sözü veriliyor.

Adalet eski bakanlarının, “hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve tâlimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz” hükmünü vaz eden “Anayasanın 138. maddesinin öldüğü”, “Adalet sarayları yaptık, lâkin içini adâletle dolduramadık” itirafı ve yüksek yargı temsilcilerinin “adâlete güven sıfırlandı” hayıflanması ile ikrar ettikleri “yargının siyaset güdümünden çıkarılması” vaad ediliyor.

“Partili Cumhurbaşkanı”nın tek başına partizanca atamalarıyla, Hâkimler ve Savcılar Kurulu üzerinden “adli sistem dışı tâlimatlı zincir”le “vesâyetli” hale getirilen yargının “siyasetin sopası” durumundan kurtarılacağı belirtiliyor.

HUKUKUN KATLİNE KARŞI…

Anayasanın 90. maddesinde “Türkiye’nin temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası anlaşmalarla sözleşmelere uyacağı” taahhüdüyle, AİHM ile 153. maddesindeki “AYM kararları kesindir, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar” kaydıyla “mahkeme kararlarına uyma zorunluluğu” esas alınıyor.

Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak Erdoğan’ın “bizi bağlamaz” deyip yerel mahkemelere “tanımayın!” direktifinin, “yargıya gerekli emri verdik”, “yargıyı tâlimatlandırdık!” müdahalesine karşı, Anayasadaki “hâkimlerin bağımsızlığı”yle “hâkimlik temenatı” güvencesi veriliyor.

Buna bağlı olarak seçilmiş belediye başkanlarının yargı kararı olmadan tepeden görevden alınıp yerlerine partizanca “kayyım atanması” oldubittisine son verileceği belirtiliyor.

Keza 15 Temmuz Hadisesi bahaneli OHAL’le hukukun ve yasaların geriye doğru işletilip, daha evvel suç olmayanı “suç” sayan, sahte gizli istihbarat jurnalleriyle, hiçbir hukukta yeri olmayan “iltisak”-“irtibat”la, tek kelime savunmaları alınmadan yüzbinlerce kamu görevlisinin ihracı, on binlerce vatandaşın yargısız infazla tutuklanıp yıllardır hapiste tutulması haksızlığının ve hukuksuzluğunun yine Anayasa ve yasalara göre yargıya açılması öngörülüyor. 

DÜŞÜNCE SUÇLULARI ÜLKESİ

Hukukun üstünlüğü ekseninde OHAL KHK’larına ve mağduriyetlerine son verilmesi, yeni mağduriyetlere izin verilmemesi; tüm soruşturma ve kovuşturmalarda ‘suç’, ‘suçlu’, ‘suçsuz’ ayrımı yapılması, ‘âdil yargılama hakkı’nın tesisiyle düşünce, kanaat ve ifade hürriyetinin önündeki engellerin kaldırılıp güçlendirilmesi” güvencesi veriliyor.

Hâsılı, Türkiye’nin ‘düşünce suçluları ülkesi’ halinden kurtarılmasının gereği vurgulanıyor.

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