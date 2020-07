“Müjde; zam yok!”muş…

İLGİNÇ

Geçtiğimiz hafta, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın Twitter hesabından “elektrik fiyatlarına önümüzdeki üç ay zam yapılmayacağı” açıklaması, “iktidara ilişik medya”da “Önemli açıklama!” diye duyuruldu; “müjde!” spotlarıyla “Elektrik fiyatları 3 ay artmayacak” başlıklı haberlerle verildi.

Bu arada Bakan’ın, doğalgazdan elektrik üreten santrallere satılan gazın fiyatında ise yüzde 12,5 indirim uygulandı ve böylece bin metreküp gazın fiyatı 1400 lira oldu. Sanayi ve ticarethane abonelerine de yüzde 9,7 indirim yapıldı ve bin metreküp gazın fiyatı 1400 lira olarak belirlendi” haberiyle “Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ise sanayi ve elektrik üretiminde kullanılan doğalgaz fiyatında indirim yapıldığı” hususu öne çıkarılırken, “2020 yılı Temmuz ayı doğalgaz toptan satış fiyat tarifesi”ne göre, meskenlerde kullanılan doğalgazın fiyatında değişikliğe gidilmemesine dair tek kelime edilmedi.

Doğalgazın en çok kullanıldığı kış aylarında zam üstüne zamların yapıldığı, son bir yılda elektrikle birlikte on kez zamla son iki yılda yüzde 64 zammın yapıldığı doğalgaza üç ay zam yapılmaması “flaş haber!” olarak sunuluyor.

Ve bu kez “zam yapılmaması”nın “müjde!” olarak duyurulması siyaset ve medya tarihine geçiyor.

GARABET

Siyasi can havli “fezlekeleri”

7 yıl önceki tweetlerinden dolayı ana muhalefetin İstanbul il Başkanı’na 9 yıl 8 aylık hapis cezasının istinaf mahkemesi tarafından onanması çeşitli tartışmaları tetiklemişti.

Sosyal medyadaki paylaşımların “devleti alenen aşağılama”, “Cumhurbaşkanına hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından toplam 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezâsına mahkûm edilmesi birçok çarpıcı yorumlara yol açmıştı.

Başta iktidarın destekçisi partinin Genel Başkanı, Bakanları ile hâlen iktidar partisinin Genel Başkanvekili olmak üzere birçok isimden ve özellikle siyasetçilerden 7-8 yıl bir yana 4-5 yıl önce açık açık yapılan en ağır eleştirileri, tahkirlerle ve tezyiflerle dolu tweetlerin de hesâba çekilmesini sözkonusu etmişti.

Bu duruma göre, daha önce özellikle “çözüm süreci”nde PKK terör örgütünün renklerini etiketleyip terörist başına övgüler dizen iktidardakilerin en az yarısının sorgulanıp yargılanması gerektiği belirtilmişti.

Garip olan, daha bu tartışmalar devam ederken, bir garabet daha ortaya çıktı; üç muhalefet milletvekilinin, daha yargı süreci bitmeden apar topar dokunulmazlıklarının kaldırılmasının ardından bu kez yine ana muhalefet partisine mensup 95 milletvekili hakkında 217 soruşturma açıldı ve fezlekeler dokunulmazlıkların kaldırılması istemiyle TBMM’ye gönderildi. (gazeteler, 23.6.20)

Ve merhum Demirel döneminde 71, Sezer döneminde 82, Gül döneminde 233 kişi Cumhurbaşkanı’na “hakaret iddiası” ile yargılanıp mahkûm olurken, Erdoğan döneminde 5 bin 683 vatandaşın mahkûmiyet cezâsını aldığı bu maddenin 138 milletvekili olan ana muhalefet partisinin 95 vekili için istimal edilmesi.

Belli ki bütün anketlerde yüzde 30’lara, ortağıyla birlikte yüzde 40’lara inen siyasi iktidar çok zor durumda; ve can havlıyla “milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması”nı başvuruyor; bir “tehdit unsuru” olarak kullanıyor.

KISACA

“Et fiyatlarında artış oldu mu?”

Daha önce de et fiyatlarının yüksek olmadığını, Türkiye’de et tüketiminin arttığını söyleyen Tarım Bakanı, bir defa daha et fiyatlarının artmayıp tam tersine düştüğünü söylemiş.

“Bugün itibariyle et fiyatlarında da Avrupa ile aşağı yukarı aynı seviyeye geldik. Korona sürecinde makarna filan arttı da, et fiyatlarında artış oldu mu? Fiyat konusunda şu anda bir sıkıntı yok” diye konuşmuş. (gazeteler, 23.6.20)

Oysa başta et olmak üzere gıda fiyatlarının yüzde 50’lere zamlanması bir yana en son TÜİK’in yüzde 12,62 olarak açıkladığı resmi enflasyon rakamları da gerçeği tebârüz ediyor.

Kısacası, TÜİK verileri bile et fiyatlarının düşmeyip yükseldiğini ortaya koyarken, “salgında et fiyatlarının düştüğü” iddiasının bir propagandadan ibâret olduğu ortaya çıkıyor.

Tıpkı her defasında düşük gösterilen işsizlik ve enflasyon rakamlarında olduğu gibi…