Siyasî yanıltma ve çarpıtmalara karşı…

Hazine ve Maliye Bakanı’nın “altı aylık uyku”nun ardından Aralık ayına tarih verdiği, akabinde 2023 Ocak - Şubat’ına sarkıttığı oyalamanın ardından daha birkaç gün önce “enflasyon yok, hayat pahalılığı var” diyen Cumhurbaşkanı’nın “yüksek enflasyon sorunu”nu nazara verip, bu defa da “Adana’da bir milyar dolar değerinde petrol bulunduğu” müjdesiyle “2023’ün Şubat - Mart aylarından itibaren inşallah enflasyonu mâkul bir seviyeye çekmiş olacağız” sözü vaziyeti ele veriyor.

TÜİK’in “tâlimatlı - tıraşlı” resmi rakamlarıyla yüzde 73 olan, gerçekte yüzde 150-200’lere varan, Avrupa’da birinci, Venezuella, Surinam, Zimbabve grubunda açık ara ile dünyada dördüncü - beşinci gelen yüksek enflasyonun nasıl, ne kadar düşeceğini, hangi tedbirleri alacaklarını belirtmeden “düşme eğilimini göstereceği” söylemine kimse inanmıyor.

Tıpkı yüzde 5-7 enflasyonun olduğu “Avrupa ve Amerika’nın yokluk ve pahalılık altında inim inim inlediği” benzetmesinin, “savaş biterse enflasyon bitecek!” diye enflasyonun yüzde 16-17 olduğu Ukrayna ve Rusya’nın örnek gösterilmesinin inandırıcılığı olmadığı gibi…

GERİLİM POLİTİKALARIYLA TAHRİK

Özetle, çok zor geçecek kışın ardından ekonominin artık toparlanamayacağı, daha da bozulacağı, enflasyonun, pahalılığın, dövizin, faizin kat kat katlanacağı vakıasıyla seçimi almalarının artık imkânsızlaştığı kanaati gittikçe pekişiyor.

Bu sâikle medya kanallarının yüzde 95’ini “havuz”a alıp “yandaşlaştıran” siyasi iktidar, “dezenformasyon”la “gerçeğe aykırı haberler” perdesinde basın ve ifade özgürlüğünü bütünüyle berhava etmeyi, “tek kişilik hükûmet”in başarısızlıklarını eleştiren medyayı ve sosyal medyayı sindirip susturmayı hedefleyen yasayı dayatıyor.

Keza seçimlerde kullanmak üzere Suriye’ye askeri operasyondan Yunanistan’la savaşın eşiğine gelmeye varan dış politikada gerilim politikasını körüklüyor.

Bu arada “tek kişilik hükümet”in “emeklilikte yaşa takılanlar”ın taleplerini yerine getirme, kamu bankalarına borçların ve öğrencilerin ödemekte zorlandığı Kredi Yurtlar Kurumu kredi faizlerini silmeyi kapsayan “öğrenci affı” akaryakıtta verginin indirilmesi benzeri “erken seçim işareti” olarak görülen yeni yeni hamleleri gündeme getiriliyor.

DEMOKRATİKLEŞME TAAHHÜDÜNÜ DEKLARE

Yıl ortasında asgari ücretin arttırılması, Temmuz’da memur ve emeklilere “enflasyon farkı,” 3600 ek gösterge, kaçak ve bakaya kalanlara bedelli askerliğin gündeme getirilmesi ve Meclis’e ek bütçe sunulması dikkat çekici. Ayrıca İnfaz Kanunu’nda bir defa daha değişiklikle âileleriyle bir milyon kişiyi ilgilendirecek “genel af”tan bahsediliyor.

Belli ki iktidar cephesi”, seçim öncesi şimdiden vatandaşları yanıltma ve şaşırtma amaçlı politik operasyonlar peşinde. Her ne kadar her fırsatta “seçimler kesinlikle zamanında yapılacak” dese de her halükârda kesin olarak kaybedeceğini gören siyasi iktidar, “belki tutar” diye pompaladığı sun’i ve geçici havada baskın, erken veya “erkene alınmış seçimi” kolluyor.

Bunun içindir ki “güçlendirilmiş parlamenter sistem mutâbakatı”nın yanısıra çöküşteki ekonominin düze çıkarılması, kurumsal reformlara, göç politikalarına, seçim güvenliğine dair yol haritalarını tesbit eden “altılı masa” ile demokratik muhalefetin, “iktidar cephesi”nin yoksullaştırdığı toplumu kutuplaştırıp kamplaştırma tezgâhına karşı demokratikleşme ve kalkınma taahhüdlerini ve programını daha da netleştirerek millet nezdinde deklâre etmesi önemli.

Yanıltma ve çarpıtmalar gerçeklerle berhava edilmeli; komplolar boşa çıkarılmalı…