“Terör devleti”ne Ankara’nın desteği!

Partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı’nın iç kamuoyuna yönelik olarak yine İsrail’e “bebek katili terör devleti!” diye hamasi nutuklarla verip veriştirdiği günde Türkiye’den İsrail’e yapılan destek rakamlarının bir kısmının ifşası, Bediüzzaman’ın ifade ettiği “siyasette bâzen lâfız mânânın zıddıdır” hakikatini bir defa daha teyid ediyor.

Öncelikle yarısına yakını çocuk olmak üzere katledilen sivillerin on iki bini bulduğu, otuz bin insanın yaralandığı katliamın başladığı 7 Ekim’den bu yana günde ortalama 7 gemi ile Türkiye limanlarından İsrail’e toplam 272 gemide ham petrol ve akaryakıt taşınması, demir-çelik gibi savaş sanayiinin tedârik edilmesi, çimento, gıda ve diğer ürünlerin ve malzemelerin kesintisiz gönderilmesi, siyasi iktidarın “samimiyet(sizliğ)ini” ortaya koyuyor. (metin cihan (@metcihan) November 13, 2023)

“İktidara iliştirilmiş yandaş medya”da İsrail şirketlerine yönelik boykot çağrılarının devam ettiği, İsrail menşeli oldukları belirtilen bazı hamburgercilere göz boyama baskınların yapıldığı, Meclis kantininde göstermelik Cola Cola ve Nescafe satışının yasaklandığı sırada İsrail’e ihracatta Türkiye’nin dünyada üçüncü sıraya yükselmesi, (Serbestiyet, 14.11.23)

SİYASÎ, ASKERÎ, EKONOMİK VE TİCARÎ İŞBİRLİĞİ…

Aslında İsrail’le ticarette rekor üstüne rekor kırıldığı, tam gaz ekonomik, askerî ve siyasî “stratejik işbirlikleri”nin kat kat artırıldığı dünden bugüne resmi rakamlarla belgeli.

Gümrük ve Ticaret ile Ekonomi Bakanlığı’nın verileri ve İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğunun “Türkiye ile İsrail ticareti büyüyor” ikrarı ortada.

Türkiye ile İsrail’in işbirliğinden memnuniyet duyan mahfillerin, “Suriye krizi, IŞİD terörü gibi sorunlar üzerinde iki ülkenin işbirliğine fırsat doğduğu”nu yazan Sami Kohen’in tesbitiyle, Türkiye İsrail doğalgazına yöneldi, enerjiden turizme ve ekonomiye işbirliklerini kotardı. Türkiye üzerinden Avrupa’ya doğalgaz boru hattının döşenmesi projesi salık verildi. (Milliyet, 11.12.15)

Bu arada İsrail’le iş yapan özel sektör şirketlerinin ek ithalat vergisinden muaf tutulmasıyla süren İsrail’le ticaret hacminin büyümesi, özellikle “one minute” çıkışı sonrası devletin resmî ajansı AA’nın İsrail Sanayi, Ticaret ve Çalışma Bakanlığı ile Ankara’daki Ticaret Ataşeliği’nden derlediği bilgilere göre, başta kimyevî maddeler ile tarım ve rafine petrol ürünleri olmak üzere ihracatta yüzde 30’luk artışla resmen tescilli. (Millî Gazete, 6-7, 2.15).

Bir yandan 31 Mayıs 2010’da Gazze’ye insanî yardım için giden Türk Bayraklı Mavi Marmara sivil gemisine baskında on vatandaşı katleden İsrail askerleri ve yetkililerinin yurtiçi ve uluslararası mahkemelerde yargılanmasından ikişer milyon dolar “bağış” karşılığında vazgeçilirken, yine dönemin İsrail Ticaret Ataşesi’nin tesbitiyle Ankara’nın Telaviv’le askerî, siyasî ve ekonomik alanlarda işbirliği daha da genişletilip derinleştirildi.

Bu arada Erdoğan’ın İsrail’e veryansın ettiği günde, Türkiye’den İsrail’e ro-ro seferleri konuldu. İskenderun’un Limakport Limanı’ndan, İsrail’in Hayfa limanına seferler resmî törenlerle başlatıldı.

İSRAİL’LE TİCARET HACMİ YÜZDE 532 ARTMIŞ!

Özetle, Gazze’ye bir yardım gemisiyle gıda, ilâç ve sağlık malzemesi gönderemeyen Ankara, Ceyhan’dan gemilerle İsrail’in yüzde 40 petrol ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. Dönemin AKP’li Millî Savunma (eski) Bakanı’nın ifâdesiyle, İsrailli firmalara verilen ve 60’ı aşan işbirliği anlaşmaları, mutâbakat zabıtları imzalandı. Yirmi bir yıllık AKP iktidarında İsrail’le ticaret hacminin yüzde 532 arttırılması bunun bâriz göstergesi…

TÜİK’in dış ticaret verilerinin son altı aylık ortalamasına göre İsrail’e ayda 450 milyon dolarlık mal satılması; Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) raporuna göre geçen yıl İsrail’e 1 milyar 192 milyon dolarlık demir-çelik satışını 563 milyon dolar ile motorlu kara taşıtlarının ve 512 milyon dolarla plastikler ve mamullerinin izlemesi vahameti ele veriyor. (İbrahim Kahveci, Karar, 12.11.23)

Hâsılı, Ankara’dakiler her fırsatta İsrail’e “zâlim, haydut, katil devlet!” diye veryansın ederken, Türkiye’nin İsrail’e ihracatının 6 milyar dolara ulaşıp bu rakamın en büyük kaleminin çelik ile boru ve petrol hattı gibi enerji alanlarındaki işbirlikleri olması, AKP iktidarında, özellikle “tek kişilik yönetim”deki “İsrail çarpıklığı”nı deşifre ediyor…