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27 MAYIS 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Türkiye’de uyuşturucu fecaati…

Cevher İLHAN
27 Mayıs 2021, Perşembe
Politik polemiklerle gerçek gündemin saptırıldığı, muhalefete vahim saldırıların yapıldığı girdapta Türkiye’deki uyuşturucu ve kötü madde bağımlılığı vahameti karambole getiriliyor.

İçişleri Bakanı her ne kadar “355 suç şebekesini çökerttik, 393 uyuşturucu çetesini çökerttik” dese de Türkiye uyuşturucu ve kötü madde kullanımında Avrupa ülkelerinde ne yazık ki en başta geliyor. 

AKP iktidarında Türkiye’nin uyuşturucu trafiğinin merkezi yapıldığı, otuz yaş altındaki “genç yaş uyuşturucu ölümleri”nde AB ülkeleri arasında birinci sıraya çıktığı, söylemlerin aksine uyuşturucu kullanımının arttığı resmi raporlarla ve araştırmalarla ortada.

UYUŞTURUCU SUÇLARINDA YÜZDE 600 ARTIŞ

Bilindiği gibi daha önce Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Türkiye’de son 20 yılda Türkiye nüfusu yüzde 26 artarken suç oranında yüzde 400 artışıyla başta uyuşturucu olmak üzere hırsızlık ve adam öldürme suçları yüzde 600’lük artış olduğunu açıklamıştı.

Keza Sağlık Bakanlığı verilerine göre, madde bağımlılığı merkezlerinde tedavi görenlerin sayısının yedi kat arttığı belirtilmişti. TÜİK’e göre ise 2009-19 arasında cinayet suçu 6 kat, cinsel suçlar 10 kat, hırsızlık 7 kat, uyuşturucu suçları ise 11 kat artmış. (gazeteler, 13.2.21)

Görünen o ki devletin resmi raporlarıyla Türkiye’deki suç oranlarındaki artışla tutuklu ve hükümlü sayısındaki artış nüfus artışını katlayarak yüzde 400 seviyesine ulaşıyor. 

Ekim 2004’te suç gruplarına göre tutuklu ve hükümlü sayısı araştırmasında “hırsızlık”tan sonra “uyuşturucu ticareti” suçundan tutuklu ve hükümlülerin sayısı ikinci sırayı alıyor. Her geçen yıl geçmiş yıllara oranla hırsızlık ve cinayet suçlarının yanısıra uyuşturucu suçlarında rekor üstüne rekor kırıldığı kaydediliyor. 

Ve daha evvel Ulusal Uyuşturucu Politika ve Strateji Belgesi’nde Türkiye’nin “transit ülke” konumundan çıkarılıp “hedef ülke” haline getirildiğinin ikrarı ve buna “sosyete uyuşturucusu” olarak bilinen kokainden sonra ucuz ve kolay erişilebilen bonzai gibi uyuşturucu türevlerinin eklenmesi, gençliği ve çocukları daha vahim tehlikelerle karşı karşıya bırakıyor. 

Bu arada ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerin yaş gruplarına göre dağılımında genç ve tutuklu suçlu sayısında yüzde 40 artış gösteren çocuk ve gençlerin suçlarının başında uyuşturucu, hırsızlık, gasp ve cinayet geliyor. 

“NARKO DEVLET” İSNADI…

Özetle Türkiye uyuşturucu ve kötü madde kıskasında, tam bir dehşetle karşı karşıya. Gençler ve çocuklar göz göre göre fitne ateşinin içine itiliyor; çete ve mafya örgütlenmelerle suç oranları gittikçe kabarırken, siyasi tahrikle kamplaştırıp kutuplaştıran fitne ateşiyle toplumda ufak bir kıvılcımla kavga, kargaşa ve kaos yangını alevlendiriliyor.   

Türkiye sadece ekonominin çöküşüyle, yüzde 50’lerden yüzde 100’lere varan pahalılıkla yüksek enflasyon, faiz ve döviz kıskacında değil, düşülen vartada insanın kanını donduran şiddet ve hunharca vahşet olaylarıyla, sosyal adâlet ve ahlâkta da tam bir sosyal patlamaya teşne hale getiriliyor.

Ancak en büyük fecaat, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ve ticaretiyle elde edilen onlarca milyar dolarlık kara para ile uluslararası arenada terör ve suçun işlenmesi. 

Ürkütücü boyutlara varan uyuşturucu kaçakçılığı, ticareti, satışı ve kullanımı fecaatinin vahim bir biçimde artması Türkiye’ye âdeta bir “narkotik devlet” isnadına sebebiyet verdirirken, her türlü kumar-sanal kumar, alkol-içki ve kötü madde bağımlılığının devlet eliyle yapılarak -yaptırılarak özendirilmesiyle mânevî ve ahlâkî sosyal tahribat felâketi, ürkütücü rakamlarla “imdat!” işâretlerini veriyor. 

Kısacası, İyi Parti Genel Başkanı Akşener’in tesbitiyle, “Türkiye, tarihinin en büyük yönetim krizlerden birisini yaşıyor. Öyle bir makam hırsına düştüler ki saraylara kapılıp paranın öylesine esiri oldular ki ne mâneviyat, ne takva, ne ahlâk kaldı. Bu çöküşün etkilerini her alanda yaşıyoruz. Bu yönetim krizinin faturasını milletçe ödüyoruz.”

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