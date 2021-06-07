Türkiye “zenginleşmemiş”, tam tersine fakirleşmiş...

TESBİT

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre “Türkiye, yılın ilk üç ayını kapsayan ilk çeyreğinde yüzde 7 büyümeyle G-7 ülkeleri arasında Çin’in ardından en çok büyüyen ülke olmuş”muş.

Bilindiği gibi daha önce de TÜİK, Türkiye’nin büyüdüğünü iddia etmişti.

Oysa ekonomistlerin analiziyle Türkiye son sekiz senedir aralıksız küçülüyor; enflasyon, işsizlik, faiz ve döviz sürekli tırmanıyor. Faizin yüzde 19, resmî verilerle 16.59 gösterilse de gerçek enflasyonun özellikle gıdada yüzde 50’yi geçtiği, Doların 8.80’e, Euro’nun 10.57’ye tırmandığı; “açlık sınırı”nın 3 bin 472 lirayı, “yoksulluk sınırı”nın 11 bin 863 lirayı bulduğu, 30 milyon vatandaşın muhtaç hale düşürülerek yardımlarla geçindiği yaygın vahim yoksullukta TÜİK’in “büyüyoruz” iddiasının da tıpkı enflasyon rakamları gibi altının boş ve yanıltıcı olduğu belirtiliyor.

Tesbitlere göre, sadece bir yıl içinde milyonların işini kaybettiği, istihdamın hızla düşerek yüzde 72’ye vardığı, her dört gençten en az ikisinin işsiz kaldığı, işgücünün en az yüzde 16 küçüldüğü, TL’nin yüzde 25-30 değer kaybetmiş. Yüz binlerce esnaf kepenk kapatmış, icra - iflâs dairelerindeki dosya sayısı 25 milyonu aşmış; son bir yılda toplam banka kredileri 830 milyar, tüketici kredileri 223 milyar lira artmış…

Bu arada TÜİK’in açıkladığı verilere göre, bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye’nin millî geliri (gayrisafi yurtiçi hasıla) yıllık bazda geçen yılın aynı dönemine göre 36 milyar 409 milyon dolar birden gerileyerek 728 milyar 535 milyon dolara, kişi başına gelir 9 bin 201 dolardan 8 bin 711 dolara düşmüş. İş gücünün millî gelirden aldığı pay 4.5 puan birden aşağıya inmiş, bir yıllık dönemde ekonomide yaşanan sorunlar azalmayıp artarak kişi başına 490 dolar fakirleşmiş.

“Tek kişilik yönetim”de 2023 yılında Türkiye ekonomisini dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına, kişi başına düşen millî geliri de 25 bin dolar seviyesine çıkarma sözünün aksine, ekonomideki istikrarsızlığın etkisiyle 2013’de 12 bin 519 dolar olan kişi başına millî gelir 8 yılda 3 bin 808 dolar birden eriyerek 8 bin 711 dolar azalmış.

Bundandır ki Türkiye ekonomisinin iflâsın eşiğinde bulunduğu kırılgan vartada TÜİK’in “büyüme rakamları”na kimse inanmıyor.

Keza TÜİK’e göre, ilk çeyrekte sanayi, hizmet sektörü, inşaat sektörü büyümüş; ancak ekonomistler “reel büyüme”nin yüzde 0.4” olduğuna dikkat çekiyorlar. Esnafın, çiftçinin küçüldüğü, yatırımdan, üretimden ve istihdamdan yoksun ortamda ekonomistlerin hesaplamasıyla “Büyüme hikâye, aksine gittikçe küçülüyoruz. İcra dosyaları sayısı arttı, insanlar borç içinde.”

Neticede sözü edilen “büyüme”yi vatandaşın hissetmediği “hormonlu ve eşitsiz bir büyüme” olduğu kaydediliyor.

Özetle, gerçek veriler, Türkiye’nin “zenginleşmediği”ni, tam tersine fakirleştiğini ortaya koyuyor…

VAZİYET

“Ricalarla veriler değişiyor” itirafı!

Aslında TÜİK Başkanı’nın Meclis’te bir komisyonda “elde edilen bilgilerde eksikler veya ricalar veya protokoller sonucunda doğru verilere ulaşılamadığı ifadesi, rakamlara tepeden müdahale edildiğinin açık ikrarı oluyor. (gazeteler, 28.4.21)

“Biz verilerimizi iki ana gruptan elde ediyoruz. Birisi, kendimiz, doğrudan direkt elde ederiz; diğeri ise idarî olarak kamu kuruluşlarında veya STK’lardan elde ettiğimiz veriler vardır. Şimdi bu verilerin elde edilmesinde maalesef ki kendi elde ettiğimiz verilerle ilgili bir sıkıntım yok, amma velâkin diğerleri ile elde edilen bilgilerde eksiklikler veya ricalar veya protokoller sonucunda bazı şeyleri…

Yani tam şunu demek istiyorum: İstenilen boyuttaki tüm veri miktarına ulaşılamayabiliyor” sözleri, skandalın itirafı olarak vaziyeti ele veriyor.

Bu açıdan “TÜİK Başkanı iki itirafta bulundu; ki biri büyük bir skandaldır” diyen ana muhalefet partisi milletvekili Gamze Taşçıer’in yorumuyla Kurumun Başkanı’nın “elde edilen verilerde ricaların etkisi olduğu”nu söylemesi ve “ağzından kaçan şeyin büyüklüğünü duyunca da hemen konuşmasını kesip milletvekillerinin sorularına cevap vermemesi”, itirafın yanı sıra “mâlûmun ilânı, suçun ikrarı” olarak büyük bir skandalı açığa çıkarıyor.

Böylece bizzat birinci ağızdan “TÜİK’in açıkladığı istatistiklere ‘rica’ adı altında müdahalelerin olduğu” ve “TÜİK verilerinin ‘ricalar’la değiştirildiği” gerçeğiyle her şeyi ortaya koyuyor.

Ve TÜİK’in müjdesi”ni değerlendiren İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in “sırf ‘büyüyeceğiz’ diye salgında direkt yardım yapmayarak vatandaşları geçim sıkıntısı ile baş başa bırakan iktidarın sosyal devlet olmanın gereğini yapamadığı çarpık anlayışı”yla belirlenen “büyüme rakamları”na dair “Milletimiz bu büyümeyi hissedebilmiş mi? Esnafımız, çiftçimiz neden hâlâ perişan? Son bir yılda işsiz sayımız neden 2.5 milyon kişi artarak 10 milyona ulaşmış?” sorularını sözkonusu ediyor.

Ve bu vaziyet, TÜİK’in “temel görevi iktidarın yalanlarına gerçeklik uydurmak” olarak özetleniyor...

HAFTANIN SÖZÜ

“Yüzde 7 büyüyen kim?”

“TÜİK yüzde 7 büyüme açıklamış. İşçi, memur, emekli, esnaf, çiftçi milyonlar sıkıntı içinde, yarınından endişe ediyor, piyasada durgunluk sürüyor, milyonlar işsiz, intiharlar artıyor, vatandaş çöp karıştırıyor. Yüzde 7 büyüyen kim? Pinokyo gibisiniz. Yalandan burnunuz büyüdü…”

Cemal Enginyurt, (DP Ordu milletvekili)

KISACA

“Oluşan sosyal fatura o kadar ağır ki…”

“En küçük sarsıntıda derin sallantı yaşayan bir ülke olduk. Daha önceki gün yeni kasette ne olacak merakı bile finansal piyasaları sarsabildi. Ve dün bu sarsıntı hâlâ telâfi edilemedi. Dolar tüm dünyada değer kaybederken nerede ise sadece TL karşısında değer kazandı. Oluşan sosyal fatura o kadar ağır ki, asıl bunun ne olacağını bilmiyoruz. İşin özeti şu ki, muhalefeti çok, ama çok zor bir süreç bekliyor...”