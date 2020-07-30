Ayasofya

Açılıyorsun Gönüllere Fethe Kalbe ruha Doğru açılıyorsun. Yıllardır akıttığın gözyaşlarını şimdi siliyorsun. Gözyaşlarının yerini sürur yaşları alıyor şimdi... Damarlarınla tuğlalarınla yoğrulduğun harçla hissediyorsun bu kavuşmayı. Zerrelerine kadar İslâm’ın nurunu dolduruyorsun. Muhteşem bir hareketin döngüsüne yeniden girdin. Çarkların dönüyor. Fatih’in fethettiği kapılar yeniden açılıyor... Zakirlerin başında zikrediyor. Aradığın buydu, yıllar boyu sabrın aşkın buydu. Haydi bismillah açılsın artık fethin kapıları. Açılsın artık nurun kapıları. Gönüller, kalpler sevinsin. Nefret düşmanlıklar bitsin. Emin olalım her şerden Hayırlar feth olsun. Ayasofya zincirlerin kırıldı. Kalpler bayram etti. Seninle sevindi canlar. Hayırlı bereketli afiyetli olsun... Bize bugünü yaşatan Allah’a sonsuz şükürler olsun...

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