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13 MAYIS 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Ramazan okulunun mezun öğrencilerine…

Cihan CAMBAZ
13 Mayıs 2021, Perşembe 05:23
GELDİ RAMAZAN GEÇTİ GİDİYOR. BİZE BAKİ HAYATIN TADINI VERİYOR. TAT DEDİĞİMİZ ŞEY HER NEYSE ONA YEPYENİ BİR PENCERE AÇIYOR. DÜNYANIN TADINI DA AHİRETİN TADINI DA TATTIRIYOR. HAYATA YENİ BİR TAT KATIYOR. DÜNYANIN FANİLİĞİYLE UĞRAŞAN LEZZETLERİ YEMEK İÇMEKLE SINIRLI BİLEN NEFSİMİZE RUHUMUZUN KAPILARINI ARALIYOR YEPYENİ BİR PENCERE AÇIYOR.

 

30 günlük Ramazan eğitimimiz bitti. Evet her yıl 11 ayın sultanı olan bir ayı oruç gibi bir ibadetle geçiren Müslümanlar yıllık esaslı bir eğitimden geçiyor.

İşte geldi ve geçti mübarek arkasında binlerce rahmet eseri bırakarak. Tam 30 gün, başlarda zorlandık, sıkıldık, darlandık, ama sabrın sonu selâmet işte. Sabredenler için müjde şimdi. Oruç zahiren zahmetli bir açlıkla beraber sabırla aşılan muazzam bir yol. Bu yol başlarda insanın alışkanlık ve ülfet tuzaklarından çıkması adına kolay görünmüyor. Ama ibadette ısrar duâda devam ile işler gittikçe kolaylaşıyor. Bir nefis terbiyesi bu. Tam bir aya yayılıyor. Yaklaşık 21 günde insanın bir davranışı pekiştirdiği düşünüldüğünde bu eğitim tam kıvamına ulaşıyor.

Çok uzun bir eğitim değil uygulaması kolay, yılda sadece bir ay. Bu anlamda herkese açık olan bu okul katılımı en çok olan eğitimlerden biri oluyor. Bu şekliyle bir ay Ramazan bütün insanları eğitmek adına küllî bir okul hükmüne geçiyor. İnsanlığın toptan terbiyesi adına hem pratik, hem esaslı bir eğitim.

7'den 70'e herkese açılan bu okul. Açık bir üniversite gibi dünyadan bütün Müslümanlar buna dahil olabiliyor. Önce nefisler terbiyeden geçiyor. Sonra zekât ve fitre ile içtimaî olarak insanlar büyük hayırlara vesile oluyor. İçtimaî problemler adeta tedavi ediliyor.

Sabrin sonu selâmet zordu, zahmetliydi açlık, ama ısrarla üzerinde durunca hikmetli bir ders oluverdi. Her gün yediğimiz binlerce nimetin şükrü hatırlarımıza geldi. Lezzet almanın yemek yemekten ibaret olmadığını anladık. Zevk almanın sadece konuşmakla olmadığını anladık. Tefekkür etmenin ruhun ve kalbin de hayat derecelerinin olduğunu hissettik. Kalbimizin de bir hayatı varmış onu anladık, ruhumuzun Kur'ân'a her daim ihtiyacı var fark ettik. İşte Ramazan dünyanın baki pencerelerine kapılar açtı. Ahirete nazarlarımız döndü. Sabrın sonu selâmetmiş sabredenler kurtuluşa erermiş inşallah anladık.

İşte Ramazan okulu bir ay önce dünyanın içinden aldığı öğrencilerini kemalat mertebelerinde yükselttikten sonra mezun ediyor elhamdülillah. Ve bütün öğrencileri sevinçli böyle bir okulu bitirebildiği için. Bu okul herkese açık. Ve herkesi bir aylık zahmetli bir açlıkla yüzlerce ders veriyor. İçine girenler zikirle, fikirle, şükürle Kur'ân ayında dersini Kur'ân'dan alıyor. Hayata yeni bir gözlük takıyor. Kalbin gözü gözlüğü parlıyor. Ruhun canı can buluyor. Aşkın aşkı Kur'ân oluyor.

Şimdi milyonlarca mezunu var. İnşallah diplomalarını alıyor. Reyyan kapısı o mübarekleri bekliyor.

Allah mübarek etsin. Bu okuldan aldığımız eğitimle hayat sahnesine çıkıyoruz. Aldığımız eğitimle hayatımızda başarılı olmak duâsıyla. Ramazan okulunun mezunlarını tebrik ediyoruz. BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN.

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