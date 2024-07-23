Yaz okuma programları için kaynak set

Risale-i Nur Eğitim Setini hazırlayan ekipte yer alan eğitimci Metin Ünal, setin hazırlanış serencamını anlattı: “Eğitim Seti, hedef kitleden uzak ve masa başında yazılan bir çalışma değildir. Bizzat hedef kitleyle birlikte yapılan ders süreçlerindeki uygulamalarla ortaya çıkmış bir çalışmadır.”

İSTANBUL - OSMAN YİĞİT

Metin Ünal kimdir?

Adana'da doğdu. Çukurova Üniversitesi'nden mezun oldu. Bilişim Teknolojileri öğretmeni olarak Adana'da göreve başladı. Mecburî hizmet için gittiği Diyarbakır'da 2 yıl görev yapıp tekrar Adana'ya döndü. Bu süreçte İrfan TURAN ve Ahmet DURAK ile birlikte Risale-i Nur Eğitim Seti çalışmaları yaptı. Halen öğretmen olarak görev yapmaktadır.

Risale-i Nur Eğitim Setini hazırlayan ekipte yer almıştınız. Seti hazırlarken nasıl bir yol takip edildi? Setin yazılma sürecinden bahsedebilir misiniz?

Eğitim Seti çalışması, gençler ve çocuklara yönelik Risale-i Nur derslerinde görev alan 3 öğretmenle birlikte (İrfan TURAN, Ahmet DURAK, Metin ÜNAL) hazırlandı. Uzunca zamandır bu alanda görev almış kişiler olarak, yapılan derslerin amacına uygun neticelere ulaşabilmesi açısından çalışmalarda bazı öğretim metotlarının kullanılmasında fayda gözetildi. Muhtevada; görsellik, etkileşimin oluşması, ders girişlerinde dikkat çekme, konunun pekişmesi, kalıcılaşması ve dinleyicileri konuya dâhil etmek için, ders sonlarına testler ve çeşitli etkinlikler eklendi.

Bu alanda istihdam olunan kişiler olarak aslında başlarda,“Kendi elimizde bir materyal olsun ve bir plan dâhilinde çalışalım” diye kendimiz için ürettiğimiz bir çalışmaydı. Malumunuz olduğu üzere gençler ve çocuklara verilen derslerde bir plan olmadığın da kısa zamanda; tekrara düşülmesi, dinleyici kitlenin bir süre sonra süreçten kopması, hazırlıklı olunmamasından dolayı etkileşimin azalması, dersi anlatanın değiştiğinde konuların karışması, aynı dersin tekrar tekrar yapılması ile dinleyicinin sıkılması gibi olumsuzluklar maalesef hep var. Bunlara çözüm olması niyetiyle o âna kadarki kendimize hazırladığımız dokümanları, Umumî Meşveret Eğitim Komisyonuna ve neşriyatımıza gönderdik. Buralardan yapılan geri dönüşlerde böyle bir çalışmaya genel bir ihtiyaç duyulduğu kanaati hâsıl oldu. Daha sonra eldeki bütün çalışmalar genişletilerek Eğitim Setimizin şimdiki hali ortaya çıktı.

Eğitim Seti, hedef kitleden uzak ve masa başında yazılan bir çalışma değildir. Bizzat hedef kitleye yönelik yapılan ders süreçlerindeki uygulamalarla ortaya çıkmış bir çalışmadır. Dolayısıyla etkin ve çok uzun soluklu bir süreç söz konusudur.

Konu seçiminde hangi kriterler esas alındı, nasıl bir sıralama yapıldı?

Öncelikle şunu söylemekte fayda var. Çağdaş Kur’ân tefsiri Risale-i Nur’un dersleri, bize bu zamanda her yaş grubu için lâzım olan iman hakikatlerini sunuyor. Çocuklarımızı bu hakikatlerle olabildiğince erken yaşta tanıştırıp onların dünya hayatını doğru anlamlandırmasına yardımcı olmak gerekiyor. Bediüzzaman Hazretlerinin şu ifadesi çok önemli; “Bir çocuk, küçüklüğünde kuvvetli bir ders-i imanî alamazsa, sonra pek zor ve müşkül bir tarzda İslâmiyet ve imanın erkânlarını ruhuna alabilir. Âdetâ gayr-ı müslim birisinin İslâmiyeti kabul etmek derecesinde zor oluyor, yabanî düşer.” Yani kendi evlâdımız da dâhil geç kalınması halinde iman hakikatlerini ruhuna kazandırmak, Müslüman olmayan birisinin İslâma girmesi kadar zorlaşıyor. Böyle bir hakikat önümüzde dururken, bu kesime yönelik çalışmalar arka plana atılamaz.

Eğitim Setinde; “Çocuklara ve gençlere imanın rükünlerinde ilk derecede ne sunabiliriz? Bu kitlenin bu konularda ne tür merakları var?” sorusundan hareketle iman hakikatlerinden seçimler yapıldı. Bununla birlikte “İbadetin Önemi ve Niçin İbadet Ediyoruz?” gibi ana sorulara cevap olacak alt konular seçildi. Bu manada “Allah'a İman, Meleklere-Ahirete İman, Kitaplara-Peygamberlere İman” konu başlıklarıyla birlikte Peygamber Efendimizin Mu'cizeleri, Bediüzzaman Kimdir? Risale-i Nur Nedir? Sosyal Hayat” gibi ana başlıkların her birisi bir ünite sayılabilir. Zira bu başlıkların her biri için 5 alt konu başlığı seçilerek kitaplar meydana getirildi.

Bunların yanı sıra çocuk ve gençler için zamanımızın ihmal edilen bir alanı olan fıkıh ve âdab-ı muaşeretin bazı konularını da seçtik; “Selâmlaşma, konuşma, komşuluk, misafirlik, cemaat, yeme-içme, giyim, temizlik, şahsî bakım, tuvalet” âdabı gibi konularla birlikte abdest ve namaza dair fıkhî birçok konu, her hafta birisi işlenecek şekilde Eğitim Setimize yerleştirildi.

Setin genel muhtevasını özetleyebilir misiniz? Hangi yaş gruplarına hitap ediyor?

Malum olduğu üzere iman hakikatlerinin yaş grubu olmaz. Yaş gruplarına göre sadece sunuş şekli farklılaşabilir. Dolayısıyla Eğitim Seti, konuları açısından tüm kesimlere hitap ediyor diyebiliriz. Zira Risale-i Nur’un Kur’ân’dan sunduğu iman hakikatlerine hepimizin ekmek gibi, su gibi ihtiyacı var. Yani seti eline alan herhangi birisi işlenen konulardan mutlaka faydalanacaktır.

Eğitim Setinin konu sunuş şekli ve ders sonlarındaki test ve etkinliklerinin herkese hitap eden bir tarafı var. Her ne kadar daha çok çocuklar ve gençlerden söz ediyorsak da, Eğitim Setindeki konu ve etkinlikler herkes için faydalı bir muhtevaya sahip diyebiliriz. Eğlenceli etkinlikleri, bulmaca ve testleri herkes kendisine uygulayabilir. Ve konuların içerikleri hakkında pekiştirici faydalar edinebilir.

Özetle Eğitim Seti;

• Sene içinde yapılan öğrenci derslerinde, her ders bitiminde test ve etkinlikler grupça çözülebilir.

• Bir okuma programında grupça takip edilebilir.

• Bir ebeveyn çocuklarıyla birlikte evinde takip edip test ve etkinlikleri birlikte çözebilir.

• Herhangi birisi şahsî olarak alıp kendisi müstakil olarak faydalanabilir.

• Eğitim Setinin muhtevasına gelince, sette toplam 5 kitap var.

• Her kitap 5 haftalık derslerden oluşuyor (Toplam 25 hafta uygulamalı.)

• Her hafta 3 ders yapılacak şekilde planlandı (25 x 3 = 75 ders içeriyor.)

(Her hafta 2 ders Risale-i Nur, 1 ders de fıkıh/âdab konusu işleniyor.)

• Tasarım açısından her haftaya özel bir renk seçildi.

(Böylelikle kullanışlı ve görsel takibinin kolay olması düşünüldü.)

• Konular resimli bir şekilde hazırlandı.

• Sayfa altlarında kelime manalarıverildi.

• Her hafta için o haftanın derslerinde geçen 5 anahtar kelime seçildi (birisi Esmâ-i Hüsnâ olmak üzere) ki, sene sonunda Risale-i Nur’da sık geçen 100 kelime ve Allah’ın isimlerinden 25 tanesi ezberlenmiş olacak.

• Ayrıca her dersin sonuna, işlenen konuların pekiştirilmesi için öğretim metotları doğrultusunda hazırlanmış; test, bulmaca, eşleştirme, cümle tamamlama, doğru-yanlış, vs. gibi, okuyanların eğlenerek ve keyifle çözmelerinin hedeflendiği etkinlikler eklendi.

DEVAMI YARIN