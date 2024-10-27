"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 EKİM 2024 PAZAR - YIL: 55

Yahya Sinvar, İsmail Haniye ve Hasan Nasrallah

Dr. Aytekin COŞKUN
27 Ekim 2024, Pazar
İran cumhurbaşkanı Reisi’nin şüpheli ölümü sonrası, İran’ın İsrail-Hamas savaşına yaklaşımı değişti diyenler olsa da, İran’ın siyasî iç dinamiklerini bilme şansımız yok.

Yalnız İran’da yıllardır süren ambargonun, halkın değişim sürecini tetikle-diği ve dünya nimetlerini elde etmeye olan ilgisini giderek arttır-dığını söyleyebiliriz. İçerdeki bu değişim, yönetimin radikal tu-tumlarından uzaklaşmasına ve yeni yol haritası çizmesine yol açmış olabilir. Özellikle batının molla rejimine karşı, serzenişleri-ni sosyal medya üzerinden yo-ğunlaştırdığı bir zamanda, Orta-doğu’nun karmaşık ve anarşiyi tetikleyen yapısından uzaklaş-mak isteyen, bir yönetim anlayışı hâkim olmuş olabilir. Bu konu   da, Haniye’nin, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın yemin töreni sonrası, İran topraklarında suikast ile öldürülmesine ilişkin tutumunu, İran devrim muhafızlarının ve rejimin İsrail’e karşı söylemlerinde bulabilirsiniz. İran’daki bu değişimi, suikastlere karşı olan tavrından da okuyabilirsiniz

Yahya Sinvar ve Haniye’nin (Allah rahmet eylesin, ikisi de şehit oldu) barış yanlısı oldukları biliniyor. Bu yaklaşımın İsrail’in pek işine gelmediği de ortada, İsrail, İran’a saldırmayacak, ya da kademeli olarak ABD’nin bilgisi dâhilinde, petrol rafinerisi ve altyapılara es geçerek saldırı planlayacak, Başkan Biden açıklamasını yaptı. Haniye ve   Sinvar barış masasına yakındılar, bu yaklaşım, İsrail’in iç siyaset ve dinamiklerinde sıkışan Neten-yahu’nun işine gelmemişti. Haniye’nin 31 Temmuz, Sin-var’ında 17 Ekim de şehit edilmesinin altında yatan gerçek aslında budur ve Gazze savaşını başka bir mana kazandırabilir. Barış masası İsrail için kabul edilemezdi ve bu suikastleri planlayarak uygulamaya koymuştu. Çünkü bu savaşta, İsrail’in geliştirmiş olduğu taktiksel, noktasal atışlı liderlere suikast planı başarıya ulaşmıştı.

İsrail-Hamas savaşında, Dünya artık bir an önce barışın sağlan-ması, ateşkesin ve soykırımın durması yönünde tavır gösteri-yor, barışı istemeyen ise ABD ve AB’nin bazı ülkeleri. İsrail’in koşulsuz destekçisi ABD ye karşı kimse söz söyleyemiyor ve karşı-sına almak da istemiyor. Bu yüzden İsrail’in bu nokta atışlı suikastleri barışa giden yolun temizlenmesi değil, İsrail için daha kıymetli olan Hamasın teslim olma şartlarının ayak sesleri de-nebilir. Hamas ve Hizbullah’ın liderlerinin şehit edilmesi sonrası, liderlik yapanların akıbeti böyle olacak mesajı da veriliyordu,  oysa bilmedikleri, Sinvarlar ölse bile başka Yasinler, Yahyalar, Meşaller ve Haniyelerin sırada    bekledikleriydi.

Yoav Galant, Sinvar’ın şehid edilmesi sonrası yaptığı açık-lamada, İsrail’in bundan sonraki süreçte Hamas’ı ateşkese zorlamaktan ziyade teslim olmasını isteyecek olmasıydı. Hamas’a seslenen Galant, rehineleri koşul-suz olarak teslim etmelerini ve teslim olmalarını istemesi, teslim olmazlarsa gibi bir şıkkı İsrail’in kabul etmeyeceğini söylemesi beklenen açıklamaydı.

Hamasın elindeki esirlerin sayısı tam bilinmemekle birlikte, Ha-masın esirlerle birlikte manevra kabiliyetlerinin giderek azaldığı, insanî ihtiyaçların karşılanama-dığı bir ortamda, Hamasın işi giderek zorlaşıyor. Gazze ölü bir şehir olmasına rağmen, hamas savaşçıları oradalar. Üç milyon insanın evinden-yurdundan edil-mesi, 45.000 insanın, (çoluk, çocuk, yaşlı, sivil ve bebekler) katledilmesi ve soykırım yapılması İsrail’in yanına kar mı kalacak, bu yüzden rehineler bir nevi sigorta hükmünde. Dünyanın seyirci kalmasıyla tarihe geçen bu savaşın nereye gideceğini kestirmek mümkün değil. Soykırım-ın efendisi olarak tanınan, Netenyahu ve Yoav Galant, İsrail’in ateşkes’ten ziyade rehinelerin bırakılmasına odaklana-cağı, iç siyasetin ve ayaklanmanın baskısından dolayı rehinelere öncelik verecekleri düşünüyo-rum. ABD başkanı Joe Biden Sinwar’ın öldürülmesi sonrası ‘Bu savaşın sona erme zamanı geldi’ demesi bunun kanıtı olarak söylenebilir. İsrail, Gazze ve Lübnan’a acımasız saldırılarını sür-dürecek, ama asla Gazze’yi teslim alamayacak.

Okunma Sayısı: 270
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM Raportörü Mofokeng: Gazze’deki soykırımı sonlandırmak için her yola başvurulmalı

    Tarlada üretim azaldı, zam yolda

    ABD'li öğrenciler: Savaş makinesi ABD’yi ve İsrail'e desteğini durdurun

    İktidar beğenmediği gazetelerin ilan hakkını hukuksuzca gasp ediyor

    Bütçeyi ilk yarıda tükettiler

    Esnaf ve sanatkârların borç yapılandırmasına ihtiyacı var

    Öğretmenlik mülâkat sonuçları açıklandı

    İsrail 17 bin 210 Gazzeli çocuğu katletti

    Alman vatandaşı Denise Stammer İslamiyet’i seçti “Nur” oldu

    Alman yardım kuruluşu Welthungerhilfe: Gazze’de kıyamet yaşanıyor

    Doktora güven zedelendi

    Gerçekçi olmayan kampanya ve indirimlere dikkat!

    TUSAŞ'taki terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 15'i taburcu edildi

    Denizli'deki orman yangını devam ediyor

    İsrail'in saldırılarının ardından İran'da son durum?

    Sözleşmeli Er Kander Babür, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit oldu

    Yeni Asya Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik: Sağduyu ile hareket etme zamanı

    Asgari ücret artışı karambole mi getirilecek?

    BRİCS gerçekleri gizleniyor mu?

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Nurenda Yaşar Coşkun

    Yerli ve millî duygularımız
    Mehmet KARA

    Terörün sona erdirilmesi tartışılırken
    Misbah ERATİLLA

    Cesur ve korkusuz gençler
    Dr. Aytekin COŞKUN

    Yahya Sinvar, İsmail Haniye ve Hasan Nasrallah
    Sami CEBECİ

    İslâm ümmetinin ve cemaatlerin birliği
    Genel

    İktidar beğenmediği gazetelerin ilan hakkını hukuksuzca gasp ediyor
    Faruk ÇAKIR

    Kıyamet yaşanan Gazze
    Risale-i Nur'dan

    Muhabbet ve uhuvvet, İslâmiyetin mizacıdır
    Genel

    Esnaf ve sanatkârların borç yapılandırmasına ihtiyacı var

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.