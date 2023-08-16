150 Müslüman Alim: Kur’an yakılması kabul edilemez - Kur’an yakmak nefreti ve ırkçılığı körükler

Suudi Arabistan’da 85 ülkeden 150 din adamının katılımıyla düzenlenen Uluslararası İslam Konferansı’nda Kur’an-ı Kerim’in yakılması eylemleri kınanarak, bunun nefreti, dışlamayı ve ırkçılığı körükleyeceği uyarısı yapıldı.

Kur'an yakmaya izin verilemez

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA’nın haberine göre, Mekke’de dün başlayan ve bugün sona eren “İletişim ve Entegrasyon” konulu konferansın ardından kapanış bildirisi yayınlandı. Bildiride, iki gün süren konferansta “ılımlılık, ölçülülük ve toplumu ateizmden ve yozlaşmadan koruma çabaları” olmak üzere bir çok konunun ele alındığı ifade edildi. Kur’an-ı Kerim’in yakılmasıyla ilgili nefret uyandıran ve tekrarlanan eylemlerin kınandığı bildiride, tekrarlanan Kur’an-ı Kerim yakma olaylarının olumsuz yansımaları olacağı konusunda uyarıda bulunuldu.

İslami değerler güçlendirilmeli

Bildiride, Kur’an-ı Kerim’in yakılması gibi “iğrenç” eylemlerin ortak insani değerlerle çelişmesinin yanı sıra nefreti, dışlamayı ve ırkçılığı körükleyeceği vurgulandı. Müslümanlar arasında saf birliğini ve söz birliğini sağlamak için dünyadaki diyanet işleri ve fetva kurumları arasında daha fazla iletişim kurulması ve ortaklıkların derinleştirilmesinin önemine dikkat çekilen bildiride, fetvaya önem verilmesi, fetvanın işinin ehli olan kişilerden alınması ve anormal fetvalardan sakınılmasının zorunlu olduğu kaydedildi. Dünyadaki dini yönetimlerin, fetva kurumlarının ve alimlerin ılımlılık ve itidal yaklaşımını pekiştirmekten sorumlu olduğu belirtilen bildiride, toplumların ateizm ve çözülme dalgalarından korunmasını sağlamak için İslami değer ve ilkelerin güçlendirilmesi gerektiğine işaret edildi. Bildiride, İslam’ı çarpıtma girişimlerine karşı konulması, İslam’ın adaletsizlik ve saldırganlığı yasaklamasının yanı sıra onun hoşgörüsü, merhameti ve adaletinin anlatılması ve aşırılık yanlısı grupların yaklaşım ve fikirlerindeki sapmanın deşifre edilmesi çağrısında bulunuldu.

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