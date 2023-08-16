"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

150 Müslüman Alim: Kur’an yakılması kabul edilemez - Kur’an yakmak nefreti ve ırkçılığı körükler

16 Ağustos 2023, Çarşamba 00:41
Suudi Arabistan’da 85 ülkeden 150 din adamının katılımıyla düzenlenen Uluslararası İslam Konferansı’nda Kur’an-ı Kerim’in yakılması eylemleri kınanarak, bunun nefreti, dışlamayı ve ırkçılığı körükleyeceği uyarısı yapıldı.

Kur'an yakmaya izin verilemez

 

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA’nın haberine göre, Mekke’de dün başlayan ve bugün sona eren “İletişim ve Entegrasyon” konulu konferansın ardından kapanış bildirisi yayınlandı. Bildiride, iki gün süren konferansta “ılımlılık, ölçülülük ve toplumu ateizmden ve yozlaşmadan koruma çabaları” olmak üzere bir çok konunun ele alındığı ifade edildi. Kur’an-ı Kerim’in yakılmasıyla ilgili nefret uyandıran ve tekrarlanan eylemlerin kınandığı bildiride, tekrarlanan Kur’an-ı Kerim yakma olaylarının olumsuz yansımaları olacağı konusunda uyarıda bulunuldu. 

İslami değerler güçlendirilmeli

Bildiride, Kur’an-ı Kerim’in yakılması gibi “iğrenç” eylemlerin ortak insani değerlerle çelişmesinin yanı sıra nefreti, dışlamayı ve ırkçılığı körükleyeceği vurgulandı. Müslümanlar arasında saf birliğini ve söz birliğini sağlamak için dünyadaki diyanet işleri ve fetva kurumları arasında daha fazla iletişim kurulması ve ortaklıkların derinleştirilmesinin önemine dikkat çekilen bildiride, fetvaya önem verilmesi, fetvanın işinin ehli olan kişilerden alınması ve anormal fetvalardan sakınılmasının zorunlu olduğu kaydedildi. Dünyadaki dini yönetimlerin, fetva kurumlarının ve alimlerin ılımlılık ve itidal yaklaşımını pekiştirmekten sorumlu olduğu belirtilen bildiride, toplumların ateizm ve çözülme dalgalarından korunmasını sağlamak için İslami değer ve ilkelerin güçlendirilmesi gerektiğine işaret edildi. Bildiride, İslam’ı çarpıtma girişimlerine karşı konulması, İslam’ın adaletsizlik ve saldırganlığı yasaklamasının yanı sıra onun hoşgörüsü, merhameti ve adaletinin anlatılması ve aşırılık yanlısı grupların yaklaşım ve fikirlerindeki sapmanın deşifre edilmesi çağrısında bulunuldu.

Danimarkalı Müslümanlardan Danimarka hükümetine çağrı
Billström: İslamofobik eylemler, hangi biçimde olursa olsun İsveç tarafından reddediliyor
Kur’an yakma eylemleri yasaklanacak
Kur’an yakmak ifade özgürlüğü değil
Dünya barışı Kur'an'la mümkün
İsveç ve Danimarka çözüm arayışında
Danimarka Kur’ân yakma eylemlerini yasaklayacak
Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar Danimarka tarafından da kınandı
Kristersson: Kur’an yakma eylemleri endişe veriyor
'Kur’an’a yapılan ''aşağılık'' saldırıların ve saygısızlığın tekrarlanmaması için çalışıyoruz'

AA

Okunma Sayısı: 95
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    150 Müslüman Alim: Kur’an yakılması kabul edilemez - Kur’an yakmak nefreti ve ırkçılığı körükler

    Kira kaosu sosyal yaraya dönüştü

    Emekli: Eve misafir gelecek diye korkuyoruz

    Memur iş bırakacak

    Krizi vatandaşa yüklemeyin

    Sağlıkta şiddet bitmiyor

    Akademisyenler yurtdışına neden gidiyor?

    Yoksulluk sınırı 40 bine dayandı

    Zamlar hız kesmiyor

    Kazdağları ranta kurban

    Hawaii'deki ölü sayısı daha da artacak!

    Trablus’a uçuşlar durduruldu

    'Hayvanlardan daha kötü muamele görüyoruz'

    Kocatepe Camisi'nde çekimle ilgili soruşturmada 2 şüpheli gözaltına alındı

    İstanbul'a su sağlayan 6 barajın doluluk oranı yüzde 20'nin altına düştü!

    Dağıstan'da benzin istasyonundaki patlamada 27 kişi öldü

    Gerçeklerin üstü örtülemez

    En zenginler ne kadar vergi ödedi?

    İstanbul’un 64 günlük suyu kaldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Naum, M. Kemal’le gizlice ne konuştu?
    Ali FERŞADOĞLU

    Duble yol ve köprülerin kıymetini bilelim!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Akademisyenler yurtdışına neden gidiyor?
    Genel

    Kira kaosu sosyal yaraya dönüştü
    Genel

    Yoksulluk sınırı 40 bine dayandı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Açık-gizli Lozan görüşmeleri - 8
    Genel

    Zamlar hız kesmiyor
    Orhan Ali YILMAZ

    Marjinaller...
    Faruk ÇAKIR

    Yaparsa kim yapar?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.