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6 AĞUSTOS 2023 PAZAR - YIL: 54

Kur’an yakma eylemleri yasaklanacak

06 Ağustos 2023, Pazar 00:10
Danimarka, Mısır’a “Kur’an-ı Kerim yakma olaylarını önlemek için yasa çıkarma” niyetini bildirdi.

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Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile yaptığı görüşmede, Kur’an-ı Kerim yakma hadiselerinin önlenmesi konusunda tedbir alınması ve yasa çıkarılması niyetinde olduklarını belirtti. 

Mısır Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Şukri ile Rasmussen’in telefon görüşmesi gerçekleştirdiği kaydedildi. Görüşmede, Rasmussen’in, Danimarka hükümetinin “Kur’an-ı Kerim yakma hadiselerinin tekrarının önlenmesi için tedbir alınması ve kanunlar çıkarılması niyetinde” olduğunu ilettiği ifade edildi. Ülkesinin yaşanan olaylardan dolayı “pişmanlık ve memnuniyetsizliğini” dile getiren Rasmussen’in, yapılan provakatif eylemleri “sorumsuzluk” şeklinde nitelendirerek, bunların “Danimarka’nın toplumsal değerlerini yansıtmadığına” dikkat çektiği aktarıldı.

Bu eylemlerin toplumlarımızı bölmesine izin veremeyiz

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen Danimarka’nın Kur’an-ı Kerim yakma olaylarını defalarca kınadığını hatırlatarak, “Bu eylemlerin toplumlarımızı bölmesine izin veremeyiz.” ifadelerini kullandı. Öte yandan Danimarka Adalet Bakanlığı, polisin ülkede güvenlik tehdidi kaygılarını arttıran Kuran yakma eylemlerinin ardından sınır kontrollerini sıkılaştıracağını belirtti. Hafta başında benzer bir karar Kuran eylemlerinin bir diğer durağı olan İsveç’ten de gelmişti. Sınır kontrollerinin ilk aşamada 10 Ağustos’a kadar arttırılacağı belirtildi. Danimarka Adalet Bakanı Peter Hummelgaard, “Son Kuran yakma eylemleri, polisin de söylediği gibi mevcut güvenlik durumunu etkiledi” diye konuştu.

 

AA

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