"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 KASIM 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Almanya da UCM’nin kararına uyacak

27 Kasım 2024, Çarşamba 22:01
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İtalya’da düzenlenen G7 dışişleri bakanları toplantısında gazetecilere açıklamada bulundu.

UCM'ye niye taraf değiliz? - Türkiye'ye gelseler tutuklanamazlar
Fransa UCM’ye uyacak
UCM'nin Netanyahu'yu tutuklama kararını desteklemeyen ülkelere AB'den tepki

UCM’nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasını değerlendiren Baerbock, “Yargının bağımsızlığı geçerlidir ve bu davada bu adımı şimdi atmaları için yeterli kanıt olduğu sonucuna varılmıştır. Alman hükümeti yasalara uyar, çünkü hiç kimse yasaların üstünde değildir” ifadesini kullandı. Alman basınında yer alan haberlere göre Baerbock, diğer G7 dışişleri bakanlarıyla, farklı uluslararası konuların yanı sıra mahkeme kararıyla ve Netanyahu’nun yurt dışına seyahati sırasında olası tutuklanmasıyla nasıl başa çıkılacağı konusunu tartıştı.

Batılı ülkeler İsrail’e silâh ambargosu uygulayabilir
UCM’nin kararı Filistin için dönüm noktası
Karara güçlü destek: ‘Tutuklamak zorundayız’
İki katil Brüksel'e gelmesi halinde de tutuklanacak
İki katilin tutuklanma kararına destek büyüyor
UCM, Katillerin ikisi hakkında tutuklama emri çıkardı
Borrell: Netanyahu hakkındaki tutuklama emri uygulanmalı
Netanyahu, Hollanda'ya geldiğinde tutuklanacak
''Barışın seri katilisin''

AA

Okunma Sayısı: 168
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Mülâkatzede öğretmenler için kanun teklifi verildi

    Almanya da UCM’nin kararına uyacak

    ''Soykırım Raporu'' hazırlandı

    “Enflasyon hedefimizde şaşma var”

    Kamu yararı öncelikli olmalı

    “Talebimiz insanca yaşayabilecek bir rakam”

    Denizde kaybolan kardeşleri arama çalışmaları 4. gününde

    Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 283 yerleşim yerinin yolu kapandı

    'BMGK'nin 1701 sayılı kararının tüm maddelerini uygulamaya kararlıyız'

    Beyrut'un güneyinde de ateşkes coşkuyla karşılandı

    Yeni yılda vergi, harç ve cezalara % 43,93 zam gelecek

    Hasan Arat Beşiktaş'tan istifa etti

    Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkesin ardından Lübnanlılar evlerine dönmeye başladı

    Gazze'nin barınacak yeri, yiyeceği ve suyu yok!

    “Barış için Gazze’de daha kaç kişinin ölmesi lâzım?”

    Gazzelilerin çilesi yağmurla ikiye katlandı

    Cezaevleri ıslah etmiyor

    Nükleer tehdide hazırlıklı mıyız?

    Çocuklarımıza sahip çıkalım

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Biz bu filmi görmüştük
    Cevher İLHAN

    Çirkin siyaset çöküyor
    Faruk ÇAKIR

    Evet, yine hukuk!
    Risale-i Nur'dan

    Kanun bir olur; şahıslara göre ayrı ayrı kanun olmaz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yenilik fâciası
    Süleyman KÖSMENE

    Şualar adlı ışık kaynağına gelince...
    Sebahattin YAŞAR

    Bir derdi olmalı insanın!
    Genel

    Risale-i Nur’u okumasaydım imansız gidecektim
    Ahmet DURSUN

    Bediüzzaman neyi savundu?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.