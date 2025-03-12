Suriye’deki duruma seyirci kalınamaz

İstanbul Barosu, “Gazze’de çocuk, kadın, yaşlı binlerce sivilin öldüğü katliamın ardından şimdi de Suriye’de yaşananlara sessiz kalınamaz” açıklaması yaptı.

Suriye'nin toprak bütünlüğü korunmalı

Suriye için barış ve istikrar çağrısı

İstanbul Barosu, Suriye’nin Lazkiye şehrinde yaşanan çatışmalara tepki gösterdi. Barodan yapılan açıklamada, “Suriye’de silahlı gruplar tarafından Alevî toplumuna ve diğer inanç topluluklarına yönelen saldırılar, medyaya yansıyan işkence ve yağma görüntüleri, başta yaşam hakkı olmak üzere temel insan haklarının yok edilmesidir. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Cenevre Sözleşmesi başta olmak üzere, uluslararası düzeyde kabul edilen insancıl hukuk normları, sivil halkın korunmasını zorunlu kılmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Şiddet sarmalı hepimizin ortak meselesi

Açıklamanın devamında, “Ortadoğu coğrafyasının içinde bulunduğu kan ve şiddet sarmalı hepimizin ortak meselesidir. Gazze’de çocuk, kadın, yaşlı binlerce sivilin öldüğü katliamın ardından şimdi de Suriye’de yaşananlara sessiz kalınamaz. İstanbul Barosu olarak şiddete ve nefret söylemlerine karşı insanlığın ortak hukukî değerlerini, herkesin yaşam hakkını, inanç özgürlüğünü, Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış temel hak ve özgürlükleri savunmaya devam edeceğiz” denildi.

Ankara - Anka