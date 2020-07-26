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2 AĞUSTOS 2020 PAZAR - YIL: 51

40 milyon çocuk eğitimden mahrum

26 Temmuz 2020, Pazar
Dünya genelinde, yaklaşık 22 milyonu Güney Asya’da olmak üzere en az 40 milyon çocuğun, Kovid-19 nedeniyle okul öncesi eğitimden mahrum kaldığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Araştırma Ofisi Innocenti tarafından hazırlanan araştırma raporunda, pek çok ülkede Kovid-19 yayılmasını önlemek için gidilen yaygın kısıtlamaların, küresel olarak çocuk bakımı ve erken çocukluk eğitimi üzerindeki etkileri incelendi. Raporda, Kovid-19 salgınının, tüm dünyada okul öncesi yaş grubundaki milyonlarca çocuk için çocuk bakımı ve okul öncesi eğitim hizmetlerini sekteye uğrattığının tahmin edildiği vurgulandı. Salgında, yaklaşık 22 milyonu Güney Asya’da olmak üzere en az 40 milyon çocuğun da kritik öneme sahip okul öncesi yıllarında erken çocukluk eğitiminden mahrum kaldığı ifade edildi.

Milyonlarca çocuğun geleceğini tehlikede

UNICEF Güney Asya Bölge Direktörü Jean Gough, Güney Asya’da Kovid-19 salgınından en çok etkilenenler arasında çocukların bulunduğunu belirterek, “Okulların uzun süreli kapanışı ve uzaktan eğitime sınırlı erişim, çocukları evrensel eğitim haklarından mahrum bıraktı” dedi. Çocuk bakımının ve erken çocukluk eğitiminin, çocukların tam potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olmakta temel olduğuna dikkati çeken Gough, “Şimdi harekete geçmemek, bölgedeki milyonlarca çocuğun geleceğini tehlikeye atacak” dedi.

Küçük çocuklu ailelerde kriz daha derin

Raporda, Kovid-19 nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalar nedeniyle birçok ebeveynin, çocuk bakımı ile ücretli istihdamı dengelemede zorlandığına işaret edilerek, bu durumun ortalamada çocuk bakımı ve ev işlerine erkeklerden üç kat daha fazla zaman harcayan kadınlara orantısız yük getirdiği kaydedildi. Salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamaların, özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde, çoğu zaten sosyal hizmetlere erişemeyen küçük çocuklu aileler için daha derin bir krize neden olduğunun vurgulandığı raporda, son verilerin düşük ve orta gelirli 54 ülkede, 3 ila 5 yaşlarındaki çocukların yaklaşık yüzde 40’ının evlerindeki herhangi bir yetişkinden sosyal-duygusal ve bilişsel destek almadığını ortaya koyduğu aktarıldı.

AA

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