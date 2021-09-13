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13 EYLÜL 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

'Bir haftada 198 sınıfta yüz yüze eğitime ara verildi'

13 Eylül 2021, Pazartesi 14:36
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yüz yüze eğitimin ilk haftasında 850 bin sınıftan 198'inde vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi, ancak uzaktan eğitim kesintisiz şekilde sürüyor" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, gündeme ilişkin merak edilen soruları TRT Haber'de yanıtladı.

"Okullarımızın açılması için çok kapsamlı bir rehber hazırladık"

Okullarımızın yüz yüze eğitime açılması için Sağlık Bakanlığı ile birlikte alınması gereken önlemlerle ilgili çok kapsamlı bir rehber hazırladık. Öğretmenlerimize de bilgilendirme ve farkındalığı artırmak için ciddi bir eğitim verdik. 

"Bir haftada 198 sınıfta yüz yüze eğitime ara verildi"

Türkiye'de aktif kullanılan derslik sayımız 850 bin. Yüz yüze eğitimden sonra bir hafta içinde 850 bin sınıftan 198'inde vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi, ancak uzaktan eğitim kesintisiz şekilde sürüyor. Vaka nedeniyle tatil edilen hiçbir okul yok. 

"Okullarımızın açık kalması için her türlü tedbir alınacak"

Tüm okullarımızda uyulması gereken kuralları belirledik. Okullarımızın açık kalması için her türlü tedbir alınacak. Vakaların yaygınlaşması durumunda okulla ilgili değil sınıfla ilgili karar alacağız. Okullar açık kalmaya devam edecek. 

"200'e yakın okul ikili eğitime geçti"

Kalabalık sınıflarda farklı önlemler alıyoruz valiliklere talimat verdik. İlçe veya il bazlı genel kurallar almayın. İl bazlı karar almayın. Problemin olduğu okulda öğrenci sayısı kalabalıksa ikili eğitime geçilebilir. Bununla ilgili çalışma yapıldı. 200’e yakın okul ikili eğitime geçti. Vakanın olduğu yere göre esneklik sağlayacağız. 

"Öğretmenlerin aşılanma oranı Türkiye ortalamasından yüksek"

Aşı gönüllülük esasına dayalı olmasına rağmen öğretmenlerin aşılanma oranı Türkiye ortalamasından yüksek. En az bir doz aşı olan öğretmen oranı yüzde 91'e çıktı. İki doz aşı olan öğretmenlerin oranı yüzde 78. Öğretmenlerimiz sadece kendi sağlıkları için değil toplumda örnek olma açısından da çok başarılılar.

"Öğrencilerle ilgili ne aşı ne PCR zorunluluğu var"

Öğrencilerle ilgili ne aşı ne PCR zorunluluğu var. Velinin rızası olmadan çocuğa PCR testi yapılmayacak.

Etiketler: yüz yüze eğitim, sınıf
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