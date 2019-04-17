Boston Dynamics’in robotları kamyon çekti

Robot teknolojisinde neredeyse her gün yeni bir ilerleme kaydediliyor. Son olarak Boston Dynamics’in robotları kamyonu çekti.

Boston Dynamics firması, spot mini robotunun yeni özelliklerini tanıttı. Robot köpekler bu kez bir kamyonu çekiyor. Kamyonu çekebilmek için 10 adet spot robot köpeği kullanıldı. Videoda robotların hepsinin birbirine bağlandığı ve aynı anda hareket ettiği görülüyor. Görüntü sosyal medyada büyük ses getirdi. Robotların daha neler yapabileceği konusunda hem endişe hem de heyecan dolu yorumlar yapıldı. Spot robot köpeği hem kendi kendine hareket etme yeteneğine sahip hem de uzaktan kontrole açık. Boston Dynamics son yıllarda birbirinden yetenekli robotlar geliştiriyor. Spot mini daha önce dans etmiş, merdiven çıkmış ve kapı açmıştı. Firmanın ürettiği bir diğer robot Atlas. Ters takla atabilen, zıplayabilen, insansı robot Atlas da özellikleriyle büyük yankı uyandırmıştı.

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