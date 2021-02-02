Eğitimcilere aşı hemen başlanmalı

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan takvime göre; -Köy okulları 15 Şubat’ta -İlkokullar, okul öncesi, özel eğitim kurumları, 8. ve 12. sınıflar 1 Mart’ta yüzyüze eğitime başlayacağını hatırlatarak, “Yüz yüze eğitim için eğitim çalışanları hemen aşılanmalıdır” dedi.

Geylan, “Sağlık Bakanlığı bir an önce aşılama programını yeni duruma göre yeniden düzenlemelidir. Köy okullarında görev yapan eğitim çalışanları öncelikli olmak üzere, okul öncesi ve ilkokul öğretmenlerimiz ile 8. ve 12. sınıflarda ders okutan öğretmenlerimize vakit kaybetmeden aşı uygulamasına başlanmalıdır. İki doz arasında 28 günlük süre olduğu hesaba katıldığında yarından itibaren aşılama başlamalıdır” dedi. Ankara - Ahmet Terzi

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