Gülümse Çocuk Kulübü’nde Ramazan

Ramazan-ı Şerif’in gelişini Hacivat ile Karagöz gösterisi ile hisseden Gülümse çocuklar, keyifli ve verimli vakit geçirdiklerini paylaştılar.

Gülümse Çocuk Kulübü koordinatörleri Ramazan-ı Şerif’in gelişini çocukların da hissetmesi için Hacivat ile Karagöz gösterisi organize etti. Programın sunuculuğunu Ayşegül Erdem’in yaptığı, Hacivat ile Karagöz’ü Zeynep ve Merve Toprak kardeşlerin perdeye taşıdığı gölge oyunuyla çocuklar eğlenceli dakikalar yaşadılar. Online olarak gerçekleştirilen program Ayşegül Erdem’in “Ramazan deyince aklımıza gelen şeyler nelerdir?” sorusuyla başladı. Etkinlikte okunan ramazan manileri ise oldukça ilgi çekti. Karagöz ve Hacivat gölge oyunu ile çocuklar hem eğlendi hem öğrendi.

Eski ramazanlar gibi hissettim

Ramazan-ı Şerifin çoşkusunu yapılan bu faaliyetle hisseden Gülümse çocukları düşüncelerini şöyle aktardı:

Zeynep Nur: Karagöz ve Hacivat çok güzeldi. Hiç bitmesini istemedim. Keşke Ramazan boyunca her akşam bu gösteri yapılsa.

Ela Ecmel: Heyecanla bekliyorduk çok eğlendik ve mutlu olduk. Bize Ramazanı eğlenceli bir şekilde anlattı. Anlatılan eski ramazanlar gibi hissettim. Hep olmasını çok isterim.

Ceylin: Çok güzeldi. Çizgi filmlerden daha güzeldi. Her akşam olsun.

Rüveyda: Çok güzeldi çok beğendim, orada keşke ben oynasaydım.

Eslem Nur: Ramazan ile ilgili çok güzel mesajlar vardı, ben çok beğendim.

Muhtevasını Gülümse Çocuk Kulübü koordinatörlerinin hazırladığı, tasarımını dijital çizim atölyesinden Halenur Kurun ve Ayşenur Köprülü’nün yaptığı çocuklara özel etkinlikli Ramazan Pusulası’na ve ek materyallere Qr kodu okutarak erişebilirsiniz.

İzmir - Yeni Asya