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Güzel ahlak verimli eğitimle mümkün

31 Aralık 2020, Perşembe
Eğitime Bakış 2020: İzleme ve Değerlendirme Raporu, ahlakta olgunlaşmanın, adalette zirveye ulaşmanın yolunun iyi planlanmış, verimli bir eğitim sistemiyle olduğunu gösterdi.

HABER: RECEP GÖREN - ANKARA

Eğitime Bakış 2020: İzleme ve Değerlendirme Raporumuzu açıklayan Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, eğitim sisteminin eksiklerini tesbit ederek iyileştirmek, zayıf yanlarını ortaya çıkararak geliştirmek, güncel ihtiyaçlara cevap vermek, sistemin verimliliğini arttırmak ve istikrarını sağlamak için veri temelli çalışmaların büyük önem arz ettiğini söyledi.  Bir toplumun ahlakta olgunlaşmasının, adalette zirveye ulaşmasının, bilimde öncü olmasının, teknolojide yeniliklere imza atmasının, ekonomik düzlemde standartları yükseltmesinin, ancak iyi planlanmış verimli bir eğitim sistemiyle mümkün olduğuna dikkat çeken Ali Yalçın, “Bireylerin aldıkları eğitimin süresi ve kalitesi, iş gücü piyasasının şartları, ekonomik ve kültürel çevre, eğitimden sonra işe başlama sürecinde büyük bir etkiye sahiptir. Günümüzde ülkeler, öğrenciler için gerekli olan temel bilgi ve becerileri sağlamakla birlikte mezun olduklarında iş gücü piyasasına girmesini de temin edecek eğitim politikaları geliştirmektedir. Günümüz toplumlarında bireylerin aldıkları eğitim düzeyi yükseldikçe, daha yüksek istihdam oranlarına ve daha yüksek göreceli kazançlara sahip olma eğilimi söz konusudur. İster bireysel olsun, ister toplumsal veya ülke düzeyinde olsun eğitime zaman ve finansman ayırmak, beşeri sermayeye yapılan kıymetli bir yatırımdır” dedi.

OKULLAŞMA ORANININ EN DÜŞÜK OLDUĞU ÜLKELERDEN BİRİYİZ 

2019-2020 öğretim yılında yükseköğretim hariç bütün eğitim kademelerinde toplam öğrenci sayısının 18,2 milyona ulaştığını, genel ortaöğretime 626 bin, meslekî ve teknik ortaöğretime ise 443 bin öğrencinin yeni kayıt yaptırdığını belirten Yalçın, “5 yaş grubunda net okullaşma oranı yüzde 75, 6-9 yaş grubunda yüzde 98, ortaokul kademesinde yüzde 99, 14-17 yaş grubunda ise yüzde 90 düzeyindedir. Türkiye halen 17 yaş grubunda OECD ülkeleri arasında okullaşma oranının en düşük olduğu ülkelerden biridir. 2019 yılında 18-21 yaş grubunda en az lise mezunu olma oranı erkeklerde yüzde 63,9, kadınlarda yüzde 69,5 ve toplamda yüzde 66,7’dir. Türkiye’de yıllar içinde ortaöğretim mezun oranı artmasına rağmen 25-34 yaş arası nüfusun en az lise mezunu olma oranı OECD ülkeleri ortalamasından oldukça düşüktür” dedi.

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