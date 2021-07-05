“Hafızlık eğitimleri 81 ilde devam ediyor”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hafızlık eğitimlerinin 81 ilde devam ettiğini belirtti.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hakikatin ve hidayetin kaynağı aziz kitabımız Kur’ân-ı Kerîm’e hizmet etmek, muhafızı olmak, hafızlık geleneğini korumak, geliştirmek ve kalıcı hale getirmek gayesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı’mız tarafından sürdürülen Hafızlık eğitimlerimiz 81 ilde devam ediyor” ifadesini kullandı. Erbaş, paylaşımında, “Diyanet Hafızlık Eğitimi Faaliyetleri” başlıklı tabloya da yer verdi. Buna göre, hafızlık eğitimleri 1679 Kur’ân kursunda, 6 bin 839 öğretici, 71 bin 437 öğrenci ile salgının seyrine göre yüz yüze, çevrim içi veya dönüşümlü olarak kesintiye uğramadan devam ediyor. Salgın döneminde 12 bin 407 öğrenci eğitimini tamamlayarak hafızlık belgesini aldı.