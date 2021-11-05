KYK burs ve kredi başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi başvurularının başladığını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, Instagram hesabından yaptığı canlı yayınla, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'na girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının burs-kredi başvurularının başlatıldığını duyurdu.

Bugün başlayan başvurular, 8 Kasım Pazartesi günü saat 23.59'a kadar "e-Devlet" üzerinden yapılabilecek. Başvuran öğrencilerin, e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup, onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.