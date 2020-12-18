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18 ARALIK 2020 CUMA - YIL: 51

MEB: Uzaktan eğitim 22 Ocak'a kadar devam edecek

18 Aralık 2020, Cuma 12:58
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, "İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak'a kadar devam edecek." denildi.

Açıklamaya göre, bu eğitim-öğretim yılında ilkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek.

22 Ocak'tan itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak planlanacak.

25 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarı yıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenecek.

Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir yazılı/uygulama puanı ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak.

AA

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