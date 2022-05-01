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2 MAYIS 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

"Mutluluğa Kurşun Sıkma"

01 Mayıs 2022, Pazar 20:00
Trabzonspor'un şampiyon olması dolayısıyla ülke genelinde yapılan şampiyonluk kutlamalarında herhangi bir üzücü olay yaşanmadı.

İçişleri Bakanlığınca yürütülen "Mutluluğa Kurşun Sıkma" kampanyası sayesinde Trabzonspor'un ülke genelindeki şampiyonluk kutlamalarında sadece 3 havaya ateş açma olayı meydana gelirken herhangi bir üzücü olay yaşanmadı.

Alınan bilgiye göre, Bakanlık; askere gönderme, spor müsabakaları, düğün, nişan gibi kutlama faaliyetlerinde meskun mahallerde havaya ateş açılmasının önüne geçmek için kampanya başlattı.

Trabzonspor-Antalyaspor maçının günler öncesinde Trabzon Valiliği başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarınca kampanyanın afişleri ve kamu spotlarıyla farkındalık çalışmaları yürütüldü.

Bu çalışmalar sayesinde ülke genelinde şampiyonluk kutlamalarında İstanbul'da 2, Trabzon'da 1 olmak üzere 3 havaya ateş açma olayı meydana gelirken herhangi bir üzücü olay yaşanmadı.

Ayrıca kutlamalar kapsamında İstanbul'da genel güvenliği tehlikeye düşüren 4 kişi gözaltına alındı, meşale satan 2 kişiye de idari işlem uygulandı.

Ülke genelinde devam edecek kampanya kapsamında spor müsabakaları, askere gönderme, düğün, nişan gibi kutlamalarda, silah kullanılmaması, havaya ateş açılmaması uyarılarının yer aldığı afişlerle vatandaşlar bilgilendirilecek.

AA

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