Öğrenciler mağdur olmamalı

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın cevaplaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, Koronavirüs tedbirleri kapsamında; Yükseköğretim Kurulu(YÖK) tarafından yapılan açıklamanın birçok öğrenci açısından tatmin edici olmadığını söyledi.

Karaduman önergesinde Oktay’a şu soruları yöneltti: “Yaz okuluna kalan öğrencilerin durumu ne olacaktır? Uzaktan eğitim için yeterli donanıma (internet, telefon, tablet, pc) sahip olmayan öğrencilerle ilgili bir çalışma var mıdır? Üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesiyle memleketine dönen ve birçoğu özel yurtlarda veya kirada kalan öğrencilerin yurt ücretleri ve ev kiralarıyla ilgili bir düzenleme yapılacak mıdır? Son sınıfta olan ve mezuniyet sürecinde olan öğrencilerimizin ve stajyerlerimizin mağduriyet yaşamaması için gerekli düzenlemeler yapılacak mıdır?” Ankara - Recep Gören

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