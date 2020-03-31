"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 MART 2020 SALI - YIL: 51

Öğrenciler mağdur olmamalı

31 Mart 2020, Salı 17:00
Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın cevaplaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, Koronavirüs tedbirleri kapsamında; Yükseköğretim Kurulu(YÖK) tarafından yapılan açıklamanın birçok öğrenci açısından tatmin edici olmadığını söyledi.

Karaduman önergesinde Oktay’a şu soruları yöneltti: “Yaz okuluna kalan öğrencilerin durumu ne olacaktır? Uzaktan eğitim için yeterli donanıma (internet, telefon, tablet, pc) sahip olmayan öğrencilerle ilgili bir çalışma var mıdır? Üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesiyle memleketine dönen ve birçoğu özel yurtlarda veya kirada kalan öğrencilerin yurt ücretleri ve ev kiralarıyla ilgili bir düzenleme yapılacak mıdır? Son sınıfta olan ve mezuniyet sürecinde olan öğrencilerimizin ve stajyerlerimizin mağduriyet yaşamaması için gerekli düzenlemeler yapılacak mıdır?”

Ankara - Recep Gören

Okunma Sayısı: 296
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    En fazla o ülkeler etkilendi

    “Biz senin için tarladayız”

    Dünya genelinde son durum?

    Dar gelirliye destek yetersiz

    Afrika'daki bazı ülkelerde henüz koronavirüs vakası gözlemlenmedi

    Türkiye'deki vefat sayısı 214'e yükseldi

    BİK’ten ortak manşete uyan gazetelere teşekkür

    Fransa'da Sağlık Bakanına maske tepkisi: 'Bu bir skandal'

    'İngiltere'de işler daha kötüleşecek'

    Öğrenciler mağdur olmamalı

    Katar uçağını da bağışlasın

    Terör tanımı değişsin, gazeteciler serbest bırakılsın

    Tek adam sistemi koronada da risk

    Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması

    ABD'de son 24 saatte 657 ölüm

    Meclis'e sahra hastanesi kuruluyor

    İstanbul'a giriş ve çıkışta uzun kuyruk oluştu

    DSÖ: Hasta değilseniz maske takmayın

    'Pandeminin Türkiye'deki merkezi İstanbul'

    AB, Batı Balkan ülkelerine 38 milyon euro yardım yapacak

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Doktorlar: 12 Nisan’a kadar evde kalalım
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Virüsü barış fırsatı yapalım
    Genel

    Asıl mesele âdil yargılanma hakkı
    Genel

    Beka zulümle değil, adaletle mümkün
    Genel

    Adalet Bakanı Gül'den infaz düzenlemesi hakkında açıklama
    Risale-i Nur'dan

    Musibete tevekkülle mukabele etmek
    Süleyman KÖSMENE

    Susmak konuşmaktan çoğu zaman daha hayırlıdır
    M. Latif SALİHOĞLU

    İstiklâl çetesi işbaşında
    Faruk ÇAKIR

    Gün, tedbir günü
    Nejat EREN

    Koronavirüs karantinacı mı, yoksa bir uyarıcı mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.