ÖSYM, YKS ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM), Twitter hesabından yapılan açıklamada, 2021-YKS sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Adayların ek yerleştirme sonuçlarını kimlik numaraları ve şifreleri ile başkanlığın "http://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından öğrenebileceği belirtildi. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların, 4-7 Ekim tarihleri arasında kayıt işlemlerini yapabileceği ifade edilen açıklamada, adayların kayıt için yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerektiği vurgulandı. Elektronik kayıtların 4-5 Ekim'de alınacağı ve bu adayların üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacağı kaydedildi. Açıklamada, Yerleştirme Sonuç Belgesi'nin basılmayacağı ve adayların adreslerine gönderilmeyeceğine dikkat çekildi. AA

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