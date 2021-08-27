YKS yerleştirme sonuçları önümüzdeki hafta açıklanacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) yerleştirme sonuçlarının gelecek hafta içerisinde açıklanacağını bildirdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. AA

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