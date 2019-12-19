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19 ARALIK 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

'3 gün içinde 130 bin kişi başvurdu'

19 Aralık 2019, Perşembe 14:18
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Geride bıraktığımız 3 gün içinde 100 bin sosyal konut için başvuru sayısı 130 bine ulaşmıştır." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi'nde düzenlenen İnşaat Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı'nda, 100 bin Sosyal Konut Projesi'ne ilişkin bilgi verdi, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

100 bin sosyal konuta 3 günde 130 bin başvuru yapıldı

Bakan Kurum, sosyal konut projesine yapılan başvurulara ilişkin soruya ise şu cevabı verdi:

"50 bin sosyal konuta 638 bin başvuru gelmişti. Bu çerçevede de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 50 bin olan yıllık üretimimizi, 100 bine çıkaracak adımlarımızı attık. Her proje dahilinde vatandaşlarımız bir başvuru ücreti ödüyorlar ve bu başvuru ücretiyle birlikte de projelerimizin kurası çekildikten sonra bu başvuru ücreti ve süreci detaylı bir şekilde incelendikten sonra sonuca bağlı olarak vermiş oldukları peşinat iade ediliyor. Hak sahipliği noktasında kuradan çıkanlar ve yedekler olarak devam ediyoruz. Her projede almak durumundayız çünkü her projede vatandaşımızın durumu değişebilir, aynı yıl içeresinde ev sahibi olabilir, gelir durumu değişebilir. Her proje için başvuruyu ayrı ayrı almak durumundayız."

Kurum, 5 Mart 2019'daki 50 bin Sosyal Konut projesine ise 638 bin başvuru olduğunu söyledi.

Vatandaşlardan çok yoğun talep geldiğini aktaran Kurum, ''Pazartesi itibariyle başvurularımız başladı. Geride bıraktığımız üç gün içinde 100 bin konut için başvuru sayısı, 130 bin ulaşmıştır. Bu, ne kadar talebin olduğunu da açık ve net bir şekilde göstermektedir." dedi. 

"Termik santrallerimiz için bir toplantı gerçekleştireceğiz"

Termik santrallerle ilgili yürütülen süreç konusunda da açıklama yapan Kurum, şunları kaydetti:

"Termik santrallerimizin yüklenicilerinin katılacağı bir toplantı gerçekleştireceğiz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ve ilgili bakanlıklarımızın temsilcileriyle birlikte bakanlığımızda yapacağımız toplantıda, detaylı bir şekilde 13 termik santralimizi inceliyoruz. Her termik santralin kendine göre durumu farklı ve alacağımız kararlarda da 1 Ocak itibariyle Çevre Mevzuatı neyi gerektiriyorsa kapatma dahil tüm cezai işlemleri uygulayacağımızı buradan tekrar bildirmek isterim. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızla bu süreci yürütüyoruz, termik santral kapansa dahi enerji açığı oluşması söz konusu değil. Enerji ihtiyacını, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız diğer santrallerde üretimi artırmak suretiyle giderecektir. Biz de şehrimiz için ilçemiz, ülkemiz için olması gereken mevzuat çerçevesinde atılması gereken adımlar neyse bu adımları da kararlı bir şekilde atacağız. Çevremizin, doğamızın kirlenmesine müsaade etmeyeceğiz."

AA

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