52 ilacın fiyatı katlanacak

52 ilacın SGK ödeme listesinden çıkarılması hakkında İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Pınar Özcan, “Bunlar çok kullanılan ilâçlar. SGK’ya da çok masraf olan ilâçlar. Kararın gerekçesi ekonomik. SGK listesinden çıkan ilâçların fiyatları da katlanacak” dedi.

Sputnik’deki habere göre Özcan’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle: “52 İlâç 15 Ekim’den itibaren geri ödemeden çıkartıldı. SGK Bu ilâçların bedelini karşılamıyor. Vatandaşın reçetesinde geri ödemeden çıkartılan ilâçlardan varsa parasını ödeyerek almak zorunda. Bu ilâçların içeride kas gevşeticiler, jeller, pandemide de sıklıkla kullanılan boğaz spreyleri ve bebeklerde diş çıkarma zamanı kullanılan ağrısını ve ateşini almasını sağlayan diş jelleri var. Genel olarak 52 kalem ilaçta 10-20 TL arasında değişen fiyatlardan bahsedebiliriz. Tek başına büyük bir bedel değil, ama çok sıklıkla kullanılan ilâçlar. Çok fazla reçete edildiği için SGK geri ödemesinde ciddî bir maliyeti olan ilâçlar. Ama bu ilâçlar sadece bir örnek yarın başka ilâç gruplarının da yolunun açılacağını düşünüyoruz. Neden bu ilaçlar desek bunun bir cevabı yok. Şu anda bunlar ileride ne olur bilinmiyor. Geri ödemeden çıkarılan ilâçlar zaman içerisinde birkaç kat artar. Devlet ödemesindeyken 5 TL olan bir ilâcın belki 15-20 TL’lere çıkabilmesi demek oluyor. Vatandaşların parası varsa ilâca ulaşabilecek yoksa o ilâca ulaşamayacak. Sağlıkta tasarruf yapamazsınız, sağlık tasarruf yapabileceğiniz bir alan olmamalı ilâç böyle bir şey değildir”