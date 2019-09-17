TÜRKİYE'DE İŞSİZLİK ORANI HAZİRAN AYINDA GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE 2,8 PUAN ARTIŞLA YÜZDE 13 OLDU. BU DÖNEMDE İŞSİZ SAYISI 938 BİN KİŞİ ARTARAK 4 MİLYON 253 BİN KİŞİ OLARAK KAYITLARA GEÇTİ.

TOPLAM İŞSİZ SAYISI 4 MİLYON 253 BİN KİŞİ

TÜRKİYE İstatistik Kurumu, Haziran 2019’a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre 938 bin kişi artarak 4 milyon 253 bin kişiye çıktı. İşsizlik oranı 2,8 puan yükselerek yüzde 13 oldu.

GENÇ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 5.4 ARTTI

Tarım dışı işsizlik oranı 3,2 puanlık artışla yüzde 15,3 olarak tahmin edildi. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 5,4 puan yükselerek yüzde 24,8 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise 2,9 puan artışla yüzde 13,3 olarak gerçekleşti.

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938 bin yeni işsiz

Türkiye'de işsizlik oranı haziranda geçen yılın aynı ayına göre 2,8 puan artışla yüzde 13 oldu.Bu dönemde işsiz sayısı 938 bin kişi artarak 4 milyon 253 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Haziran ayında işsizlik oranı 2,8 puanlık artışla yüzde 13 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre 938 bin kişi artan resmi işsiz sayısı toplamda 4 milyon 253 bin kişiye ulaştı.2019 yılı Haziran döneminde istihdam edilenlerin sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 802 bin kişi azalarak 28 milyon 512 bin kişi, istihdam oranı ise 2 puanlık azalış ile %46,4 oldu.Tarım sektöründe çalışan sayısı 232 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 569 bin kişi azalırken, istihdam edilenlerin %18,9'u tarım, %19,7'si sanayi, %5,7'si inşaat, %55,7'si ise hizmet sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,3 puan, inşaat sektörünün payı 1,5 puan, sanayi sektörünün payı 0,1 puan, hizmet sektörünün payı 1,7 puan arttı.İş gücü 2019 yılı Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 137 bin kişi artarak 32 milyon 766 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık azalış ile %53,3 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde iş gücüne katılma oranı 1 puanlık azalış ile %72,4, kadınlarda ise 0,1 puanlık artış ile %34,7 olarak gerçekleşti.