Açlık sınırı 3 bin 600 lirayı geçti

Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı eylülde bir önceki aya göre 39 lira artarak 3 bin 628 liraya çıktı.

Yoksulluk sınırı ise 12 bin 469 liraya kadar yükseldi. Başta gıda, enerji, ulaştırma ve barınma gibi harcama kalemlerine yapılan zamlar sebebiyle bir türlü kontrol edilemeyen enflasyon, dar ve sabit gelirli vatandaşların açlık ve yoksulluk riskini giderek arttırıyor. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 3 bin 628 liraya çıktığı Eylül ayında, gıda dışı ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 8 bin 841 lira, yoksulluk sınırı da 12 bin 469 liraya yükseldi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın, dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda miktarlarını esas alarak belirlediği açlık sınırı ile gıdanın yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da yoksunluk duygusu çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken gıda dışındaki harcamaları dikkate alarak hesapladığı yoksulluk sınırı araştırmasının Eylül 2021 sonuçları açıklandı. Açlık sınırı eylülde bir önceki aya göre 39 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 33 lira ve yoksulluk sınırı da 72 lira arttı. Ocak-Eylül döneminde ise açlık sınırı 482 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 800 lira arttı. Yoksulluk sınırı da yılın ilk dokuz aylık döneminde toplam 1.282 liralık artışla 12 bin 469 lira oldu.

Ankara - Ahmet Terzi

