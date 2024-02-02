AKP’de “muhtaç emekli” krizi

AKP’nin İstanbul seçim kampanyasında açıkladığı emeklilere 2 bin 500 liralık destek soruna sebep oldu.

Kampanyada ‘muhtaç durumda olan emeklilerimize destek’ diye yapılan açıklamaya Çalışma Bakanlığı’nın tepki gösterdiği öğrenildi. Bu ifade parti içinde, ‘emeklilere muhtaç duruma düşecek kadar maaş veren hükümet’ anlamına geldiği itirazlarına sebep oldu. Bu arada, hükümetin, seçim kampanyasında bu kez emeklilere bayramlarda verilen 2 bin liralık ikramiyenin 5 bin liraya çıkartılacağını açıklayacağı ileri sürüldü. Haber Merkezi

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