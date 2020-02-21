Altın her gün rekor kırıyor

Önceki sabaha 316 lira seviyelerinde başlayan altının gram fiyatı 319 lirayla bütün zamanların en yüksek seviyesine yükseldi.

Altındaki yükseliş bütün zamanların zirvesine ulaştı. Bin 628 liraya fırlayan ons altın, iç piyasada gram altının fiyatlarını tavana çekti. Koronavirüs endişelerinin riskli varlıklardan kaçışı tetiklemesiyle altının yükselişi devam ederken, doların lira karşısındaki değerlenmesi de, gram altının lira cinsinden fiyatını daha da kuvvetlendirdi. T24’ün haberine göre, altındaki bir önceki tarihi rekor geçtiğimiz yılın Ağustos ayında 316 lira ile yaşanmıştı.

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