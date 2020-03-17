Araç kiralamada virüs kaynaklı değişim olabilir

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türkiye’de oto kiralama sektörüne etkilerini değerlendiren Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği’nin (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, salgın sebebiyle filo kiralamaya olan talebin artıp artmadığına dair bu aşamada bir şey demenin mümkün olmadığını söyledi.

Ekici, ancak hastalıktan korunmak için birçok kişinin toplu ulaşım yerine özel otomobillerini kullanmaya başladığı özellikle iş saatlerinde trafiğin yoğunlaşmasından anlaşıldığına dikkat çekerek, “Salgın kalıcı olmadığından, şirketler veya bireyler uzun dönemli kiralama yerine günlük veya aylık kiralama yaparak geçici ihtiyaçlarını gideriyorlar. Kısaca bazı müşteri grupları talebinde artış varken bazı gruplarda da azalma var. Şu an için günlük kiralama sektöründe, virüs öncesi döneme göre kiralanan araç sayısında bir artış yok. Ekici, salgının yayılması ve süresinin uzamasının sektörde geçen seneye göre bir daralma yaşatacağını da aktardı. İstanbul - Reyhan Keser

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