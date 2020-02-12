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12 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Atlasglobal iflas mı ediyor?

12 Şubat 2020, Çarşamba 18:24
Uzun süredir ekonomik problemler yaşayan Atlasglobal'in iflas ettiği iddia edildi. Firmanın çalışanlarına iflas hakkında bilgilendirme yaptığı belirtiliyor.

Son dönemde yaşadığı ekonomik sıkıntılarla gündeme gelen Atlasglobal’in iflas ettiği iddia edildi. Şirketin çalışanlarına iflas hakkında bilgilendirme yaptığı öğrenildi. Mali sıkıntılar sebebiyle uçuşlarına bir süre ara vermiş olan Atlasglobal, Avrupa uçuşlarını ilkbahara kadar durdurmuştu.

İflas kararı veren Atlasglobal, daha önce durdurduğu uçuşlar için açıklama olarak "ülkedeki döviz dalgalanması ve İstanbul Havalimanı'ndaki artan maliyetleri" sebep olarak göstermişti.

Atlasglobal Avrupa'da Paris, Amsterdam, Londra'ya direkt olarak uçuyordu. Onun dışında şirket başka hava yolu şirketleriyle anlaşarak Barcelona, Berlin, Biarritz (Fransa), Bilbao, Birmingham, Billund (Danimarka), Bükreş, Dublin, Edinburgh, Gothenburg, Kiev, Kopenhag, Lizbon, Lyon, Madrid, Manchester, Marsilya, Montpellier, Nice, Odessa, Oslo, Porto, Prag, Sofya, Stockholm, Toulouse, Viyana ve Zürih'e de uçuyordu.

Atlasglobal'in internet sitesinde bilet satışlarının olmadığı gözlemlendi. İflas kararı verdiği iddia edilen Atlasglobal'in sosyal medya hesaplarından, Instagram hesabının kapandığı gözlemlenirken, Twitter hesabı henüz açık gözüküyor.

Etiketler: Atlasglobal, iflas
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