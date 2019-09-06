AVM’ler cirolarını arttırdı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) verilerine göre, AVM Perakende Ciro Endeksi temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 13.9 artış kaydederek 311 puan oldu.

AYD, yaptığı yazılı açıklama ile Akademetre Research’le birlikte oluşturduğu ‘AYD AVM Perakende Ciro Endeksi’nin temmuz ayı sonuçlarını açıkladı. Buna göre, ciro endeksi 2019 Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 13.9 artışla 311 puana ulaştı.AVM’lerde kiralanabilir alanın metrekare başına düşen cirolarda ise temmuz ayında İstanbul’da bin 378 lira, Anadolu’da bin 60 lira, Türkiye genelinde bin 187 lira olarak gerçekleşti.Temmuz ayında, kategoriler bazında metrekare verimliliğinde en yüksek artış ayakkabı kategorisinde yaşandı. Bu kategori, metrekare verimliliği geçen yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan yüzde 22.5’lik artış kaydetti.

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