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29 MART 2020 PAZAR - YIL: 51

Benzin dünyada düşerken bizde niye çıkıyor?

29 Mart 2020, Pazar 01:13
Dünyada petrol varil fiyatlarında düşüş kaydedilirken Türkiye’de benzine bir kez daha zam geldi.

Yeni zam ile benzinin litresi 13 kuruş arttı. En son geçtiğimiz hafta 20 Mart günü benzin ve motorine ayrı ayrı zam yapılmış Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan (EPGİS) yapılan açıklama ile benzinin litre fiyatına 4 kuruş, motorinin litre fiyatına 11 kuruş zam gelmişti. Bu haliyle benzinin İstanbul’da ortalama litre fiyatı 5,36 liraya çıkarken motorinin fiyatı da 5,29 lirada. Brent petrolün varil fiyatı, haftanın son iş gününde uluslararası piyasalarda 26,58 dolardan işlem görüyor. Koronavirüs salgını nedeni ile ABD’de artan işsizlik rakamları ve Suudi Arabistan-Rusya çekişmesi, petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskılamış durumda. Peki, dünyada petrol fiyatlarının rekor düzeyde gerilemesiyle birçok ülkede akaryakıt istasyonlarında da rakamlar düşerken; Türkiye’de benzine yapılan son zamlar ne anlama geliyor? Euronews’in haberine göre, ekonomist-yazar Mustafa Sönmez konunun artık dünya petrol fiyatları ile ilgili olmadığını şu sözlerle dile getirdi: “Tüketiciden alınan akaryakıt parasının bugün yüzde 60’a yakını vergi. Dolayısıyla düzenlemelerin ve fiyat artışlarının artık ham petrol fiyatıyla alakalı olmadığı ortada. Bu bir süredir devletin en önemli vergi geliri kapısı oldu. Çünkü bütçede ciddi bir açık var ve kriz nedeniyle bu açık daha da büyüyecek. Tüketim olmayınca vergi geliri daha da azalacak. Firmalar batık durumda olduğu için onlardan vergi alınamayacak.”

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