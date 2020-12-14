Benzine 17 kuruşluk zam kararı

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 21 kuruş zam geldi. Söz konusu artış pompa fiyatlarına 17 kuruş olarak yansıyacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası benzin fiyatında 21 kuruşluk artış yapılacağını duyurdu. Artışın 17 kuruşu pompaya yansıtılırken, kalan 4 kuruşluk artış vergiden karşılanacak. Ankara'da ortalama 7,10 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,27 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 7,09 liradan 7,26 liraya, İzmir'de 7,15 liradan 7,32 liraya yükselecek. Motorinde de 15 kuruş artış olacak. Artışın tamamı Eşel Mobil Sistemi gereği vergi ayarlaması ile ÖTV’den karşılanacak. Pompa satış fiyatlarına yansıtılmayacak.

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