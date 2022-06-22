İKTİDARIN MECLİSE GETİRDİĞİ VE ERDOĞAN’IN MAAŞINI DA ARTTIRACAK EK BÜTÇEYE TEPKİLER: SİYASî VE MALî İFLASIN İTİRAF BELGESİ.

HİÇBİR HEDEF TUTMADI

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: “AKP ne 5 Yıllık Kalkınma Planlarında, ne Orta Vadeli Planlarında, ne de yıllık bütçelerde hiçbir öngörü ve hedefini tutturamadı. Şimdi ise 2022 bütçesi yılı çıkaramadı; ilk 6 ayda sıfırı tüketti. Bu ek bütçe teklifi, AKP’nin siyasî ve malî iflasının itiraf belgesidir.”

ERDOĞAN’IN MAAŞI

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu: “Ülkeyi yönetenlerin ekonomiyi nasıl batağa yatırdıklarının, iflasının, iş bilmezliğinin fotoğrafı.” CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: “Erdoğan Ocak’ta artan maaşını % 40.4 arttırıp 141.453 TL'ye yükseltiyor. Onu etkileyen kriz asgarî ücretliyi etkilemiyor mu?”

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Bütçe sıfırı tüketti

Meclis’e sunulan ek bütçe ile ilgili çeşitli kesimlerden değerlendirmeler geliyor. En çok yapılan yorum ise AKP’nin siyasî ve malî iflasının itiraf belgesi olması şeklinde. Bu durum vatandaşın da ne kadar zor durumda olduğununda bir delili olarak karşımıza çıkıyor.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Meclis’e sunulan ek bütçe ile ilgili, “Ek bütçe teklifi, AKP’nin siyasî ve malî iflasının itiraf belgesidir” dedi.

AKP’nin ne 5 Yıllık Kalkınma Planları, ne Orta Vadeli Planları, ne de yıllık bütçelerde hiçbir öngörüsünü ve hedefini tutturamadığını söyleyen Uysal, “Şimdi ise 2022 Bütçesi yılı çıkaramadı; ilk 6 ayda sıfırı tüketti! Bu ek bütçe teklifi, AKP’nin siyasî ve malî iflasının itiraf belgesidir” dedi.

ERDOĞAN KENDİNİ ENFLASYONA EZDİRMEDİ

Öte yandan DP Genel Başkanı Cemal Enginyurt da, ek bütçe ile ilgili olarak, “2022 Bütçesi 6 ay dayanmadı. Erdoğan da kendini enflasyona ezdirmedi, maaşına yüzde 40,4 zam geliyor. Hayırlı olsun Sayın Cumhurbaşkanım, 104 bin lira neyine yetecekti? Yüzde 40 zam inşallah yeter. Bu arada memura, emekliye de %50 zam gerek” değerlendirmesinde bulundu.

Elektrik fiyatlarına yüzde 30 daha zam geleceğini de söyleyen Enginyurt, “Aklınızı başınıza alın. Böyle bir zam, zaten batan esnafı tamamen bitirir. Zamlarınız zulme döndü. Tek keyifli zam, Cumhurbaşkanı maaşına yapılacak olan %40’lık zam. Yönetemiyorsunuz, gideceksiniz” dedi.

Bu ek bir bütçe değil

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu’na göre ise ek bütçe Türkiye’nin nereye savrulduğunun göstergesi niteliğinde. Dünyada hiçbir ülkede ek bir bütçenin, asıl bütçenin yüzde 60’ına denk gelmeyeceğini söyleyen İYİ Partili Tatlıoğlu, “Bu ek bir bütçe değil. Bu double bir bütçe. Hiçbir aklı başında bir ülkede böyle bir gelişme yok” dedi.

İktidarın “bozuk adımlarının sonucunda” bu ek bütçenin bir “mecburiyet” olduğunu, Meclis görüşmeleri sırasında dahi bütçenin tutmadığını ifade Tatlıoğlu, “Bu ne kadar öngörüden yoksun ne kadar liyakatten uzak kadrolar tarafından Türkiye’nin yönetildiğinin resmidir. Bu ek bütçe, bugün Sayın Erdoğan’ın devleti savurmasının getirdiği bir mecburiyet. Bu ek bütçe, Türkiye’nin nasıl öngörüden yoksun ve nasıl dağınıklık içinde yönetildiğinin göstergesidir. Başka bir yönetim olsa Türkiye buralara gelmezdi. Bu, bir hükümetin ekonomiyi nasıl batağa yatırdığını gösteriyor. Bu, zihniyet olarak Türkiye’yi yönetenlerin iflasının, iş bilmezliğinin fotoğrafıdır. Türkiye bunlara mecbur değil ve bu hale layık değil.”

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maaşına yüzde 40,4 zam

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclis Başkanlığı’na sunduğu ek bütçeyle kendi maaşına yüzde 40,4 oranında zam istediğini duyurdu.

Bu zamla Erdoğan’ın maaşının 141 bin 453 TL’ye yükseleceğini belirten Özel, “Tayyip Erdoğan kendi imzasıyla Meclis Başkanlığı’na sunduğu ek bütçeyle en son Ocak’ta artan maaşını yüzde 40,4 oranında artırarak 141.453 TL’ye yükseltiyor. Cumhurbaşkanı’nı etkileyen ekonomik kriz asgari ücretliyi etkilemiyor mu? Asgari ücretli 4.253 TL’ye mahkum mu kalacak?” ifadelerini kullandı.