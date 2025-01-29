Çiftçi krediye bağımlı hâle getirildi

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi ve Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiftçilerin toplam borcunun son beş yılda yedi kat artarak 2020 yılında 111 milyar 216 milyon TL’den, 2025 yılında 822 milyar 366 milyon TL’ye çıktığını söyledi.

Sadece 2024-2025 yılları arasında çiftçi kredi borcunun 214 milyar TL arttığına dikkat çeken Gürer, “Bu rakamlar, çiftçilerin tarımsal üretim için krediye bağımlı hale geldiğini gösteriyor” dedi. Tarım sektöründe yaşanan sorunların yalnızca çiftçileri değil, 85 milyonluk Türkiye’yi etkilediğini vurgulayan Gürer, gıda fiyatlarındaki artışın temelinde üretim girdilerinde yaşanan fiyat artışlarının yattığını söyledi. Gürer, “Tarım, sadece çiftçinin meselesi değildir; bu, 85 milyonun meselesidir. Çiftçinin üretimden kopması, besicinin hayvancılıktan uzaklaşması halkın sofrasındaki gıdanın, ekmeğin küçülmesi anlamına gelir” ifadelerini kullandı. SEDAT SERDAR - İSTANBUL

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