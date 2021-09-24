Dolar, bütün zamanların en yüksek seviyesinde

Merkez Bankası’nın önceki gün aldığı 1 puanlık faiz indiriminin ardından tarihî rekor kırarak 8,8021 seviyesini gören dolar, dün sabah 8,8536 ile bütün zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Euro da 10,3928 seviyesinde işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politika Kurulu’nun önceki gün yaptığı toplantıda 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından yukarı yönlü hareket eden dolar ve eurodaki artış dün de sürüyor. Önceki gün, faiz indirimi kararının ardından 8,65 düzeyindeki dolar kısa sürede yüzde 1’in üzerinde yükselişle 8,80’in üzerini test etti. Serbest piyasada 8,8021 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar, dün sabah saatlerine yeni bir rekor kırarak tarihî zirvenin de üzerine çıktı. Dolar, 8,8536 seviyesini test etti. Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararının ardından önceki gün 10,33 gören euro dün sabah saatlerinde 10,3928 seviyesine çıktı. İstanbul - anka



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