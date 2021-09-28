Elektrik zamları enflasyonu şahlandırıyor

Üretici ve ticarethane elektrik fiyatlarının yüksek tutulmasının en hızlı yansıması, üretici enflasyonu tarafında oluyor. Ev harici elektrik fiyatları İle üretici enflasyonu grafiklerine bakıldığında ise yapılan her elektrik zammının üretici enflasyonunu direkt olarak etkilediği dikkat çekiyor.

Elektrik tarifelerinde 1 Ekim’den itibaren geçerli olacak zam beklentisi elektrik piyasasında ortak bir görüş haline geldi. En geç 30 Eylül’de açıklanacak ulusal tarifelerde zam yapılmasına kesin gözüyle bakılırken farklı abone gruplarına farklı oranlarda zam yapılacağı söylentileri de enerji kulislerinde konuşuluyor. Vatandaşın cebini daha az et-kilemesi amacıyla gerekli artışın ev harici abone gruplarına yükleneceği ve ev abone grubuna yapılacak zammın sınırlı tutulacağı da söylentiler arasında.

Elektrik tarifeleri karşılaştırma ve değiştirme sitesi encazip.com’un yaptığı analize göre, gerekli olan elektrik zamlarının ev harici yani sanayi, tarım ve ticarethane abone gruplarına daha çok yansıtılmasının tüketiciye etkisi çok daha olumsuz oluyor.

Zamların üreticiye yüklenmesi tüketiciyi daha kötü etkiliyor

encazip.com’un analizine göre, tüketici enf -lasyonu tarafında evlere yapılan elektrik zamlarının etkisinin, üreticiye yapılan zamlardan çok daha sınırlı olduğu gözlemlenirken, buna en güzel örneğin Temmuz 2019 verilerinde ortaya çıktığı belirtiliyor. Analizde, “Temmuz ayında sanayi elektrik fiyatları yüzde 13 ve tarım fiyatları yüzde 16 indirilirken ev elektrik fiyatları yüzde 19 zamlandı. Ev elektrik fiyatları zamlanmış olsa da tüketici enflasyonunun devam eden aylarda yüzde 16 seviyelerinden yüzde 8,5 seviyelerine düştüğü gözlemlendi. Bu veriye göre bahsi geçen aylarda tüketiciler elektrik faturalarına daha yüksek ödeme yaptıysa da üretici elektrik fiyatlarının düşürülmesi ile market alış verişleri ve diğer harcamalarında daha az ödeme yaparak daha avantajlı konuma geldi” ifadeleri kullanıldı. Diğer taraftan, 2018 öncesinde ev elektrik fiyatlarından düşük olan üretici elekt- rik fiyatlarının, bu tarihten günümüze kadar evlere kıyasla daha fazla yükselmesi, bir başka değişle gerekli fiyat artışının üreticiye ve esnafa yüklenmesi enflasyonun yükselmesinde etkili olduğuna dikkat çekildi.

Üretici elektrik fiyatları enflasyonu da yükseltiyor

Üretici ve ticarethane elektrik fiyatlarının yüksek tutulmasının en hızlı yansıması da, üretici enflasyonu tarafında oluyor. Ev harici elektrik fiyatları ile üretici enflasyonu grafiklerine bakıldığında yapılan her elektrik zammının üretici enflasyonunu direkt olarak etkilediği görülüyor. 2018’in Eylül ayında yüzde 46 ile rekor kıran üretici enflasyonun açılandığı dönem ile önceki iki dönemde, ticarethane elektrik fiyatları toplamda yüzde 77 yükseltilmiş ancak ev elektrik fiyatları ilk defa bunun çok altında tutulmuştu. Takip eden aylarda da üretici elektrik fiyatlarındaki artış evlerin çok üzerinde olmaya devam etti ve enflasyondaki artış da buna paralel seyretti.