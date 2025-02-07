Enflasyon adalet ve ahlâkı da bozuyor

Merkez Bankası eski başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, Türkiye’de enflasyonla birlikte fiyatlardaki bozulmaya dikkat çekti.

Enflasyon hız kesmiyor, yükü dar gelirli çekiyor

Enflasyonda rakam oyunu - TÜİK: % 42,12 - ENAG: % 81.01 Kara, “Bu fiyatlama işi cidden raydan çıktı. İki ayrı eczaneden sorduğum vitaminin bana söylenen fiyatı 450 TL idi. İnternet üzerinden aynı ürün 200 TL’ye satılıyor. Yaşadığım başka bir örnek: Mağazada 1500 TL fiyat verilen ürünün internet üzerinden 350 TL’ye alınabildiğini gördüm. Eminim hepiniz benzer şeyler yaşıyorsunuz. Sıkça böyle şeyler olunca insan artık normal fiyatlamalara bile şüphe ile bakıyor. Enflasyonun tek maliyeti alım gücünü eritmesi değil. Adalet duygusunu ve ahlakı da bozuyor” dedi. Haber Merkezi *** MB’den enflasyon güncellemesi Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ilk Enflasyon Raporu sunumunda, 2025 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 21’den yüzde 24’e çıkardığını duyurdu. 2026 yılı için tahmin edilen yüzde 12’lik enflasyon tahmini ise sabit bırakıldı. 2027 yılı hedefi de yüzde 8 oldu. Ankara - aa

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