Esnaf: Patlama noktasına geldik

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Samsun’un Bafra ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Bölgede 20 yıldır esnaf olduğunu dile getiren bir giyim mağazası sahibi, “Kısıtlamalar ilk kaldırıldığında bir hareket oldu, ama bayramdan sonra tamamen durdu. Bugün üç veya dört müşteri geldi. Ayakta kalmaya çalışıyoruz. Şu anda sadece kimseye muhtaç olmadan, kapanmadan devam ettirebilmeye çalışıyoruz. Çok eski esnaf olduğumuz için durabiliyoruz” dedi.

Akşener, bu mağazanın ardından başka bir giyim mağazasına girdi. Mağazanın işletmecisi, “10 yıldır buradayım ilk defa 100 bin lira borcum oldu. Bugün 200 TL iş yaptım” dedi. Mağazada bulunan ve kendisinin de esnaf olduğunu söyleyen bir başka vatandaş ise “Benim 80 bin liram gitti, firmalara da borcum var. Esnaf aç, çiftçi aç, halk zaten aç, işin gerçeği Türkiye aç. Patlama noktasına geldik. Hiçbir şeye uzanamıyoruz. Oğlum iki yıllık üniversiteyi bitirdi şu anda boşta geziyor. İş yok, güç yok herkes boşta” diyerek yakındı. Samsun - Anka