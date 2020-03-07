Esnaf vatandaşın yanında

"Yıllardır süregelen veresiye defteri ile vatandaşa şartsız kredi veren esnaf ve sanatkârlar ekonomi için büyük bir önem arz ediyor."

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Çeşitli sebeplerle kredi kartını doldurup nakite sıkışan vatandaşlarımızın imdadına yine esnaf ve sanatkârımız yetişiyor. Mahallenin bakkalı, manavı, kasabı, terzisi ve hatta taksicisi bile veresiye defteri ile vatandaşlara faizsiz, kefilsiz hizmet vererek dost eli uzatıyor. Bu da Ahilik geleneğinden gelen esnaf ve sanatkârlarımızın ekonomik ve toplumsal önemini kavramak için yeterli” dedi. Palandöken, günümüzde zincir marketlerin ve büyük işletmelerin vatandaşlar için yapamadığı fedakârlığı esnaf ve sanatkârların yaptığını dile getirdi.

Palandöken, ayrıca ülke genelindeki esnaf ve sanatkarların veresiye defterleri sayesinde sosyal patlamanın önlendiğine de dikkat çekti.

İstanbul - Aslan Özdemir